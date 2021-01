如果人生中,可以選擇洗擦去其中的一年,2020想必是很多人的選擇。踏入一月,這一年的回憶紛至沓來,有些由社交平台提醒,有些是切膚體會,同樣難以磨滅。武漢肺炎在19年12月30日悄悄出現,1月23開始失控,武漢也要封城應付,三日後,當大家還不知這波肺炎將改寫全球命運之時,籃球界的傳奇Kobe Bryant在香港時間深夜墜機身亡,1978年出生的他,告別人世時才不過41歲。

年紀還少的時候,開心傷心都忘得很快,可是到Kobe去世,已是完全另一回事。在一年前的半夜,從手機驚聞因直升機墜機意外,Kobe與愛女Gigi,以及其他學員同在空難中喪生,先是懷疑那是假新聞,然後到多方面確定後,在黑暗中看住發光的螢幕,想不到人生會再次經歷那種由背脊爬上來的寒意。

365日彈指而過,連悼念也像奢侈,因為惡法與武肺夾擊,喜愛的名人偶像一一逝世,天空始終灰濛難清,從維港外望,像永遠不再有天朗之日。

可是在艱苦之中,Kobe已昇華成一種精神,更從來沒有離開我們。

湖人在去季封王,當他們在屬於Kobe的主場館高舉獎盃,讓我們再次想起這位近代湖人史上最偉大的傳奇;而在日常生活中,總會不斷再遇Kobe。在街頭的8號及24號球衣;在NBA球場及街場, Kobe的球鞋總是大多數;看Tony Parker的紀錄片,Kobe也是主角,大談對TP的觀察和湖人馬刺的恩怨。前陣子氣溫跌至10度以下,就想起十多年前在聖誕後的深夜,冒寒冷去到旺角,與一班球迷一齊睇NBA Christmas game,主角正是Kobe,當時還是腳踏那對「青竹蛇」,一切如像昨日。

朋友最近在籌備Kobe Bryant的展覽,不在展品有多珍貴,而是屬於在那短短41年之間,與他有過交集的各種回憶。由報紙、雜誌、相片、球衣,球鞋,每個人都有他自己的Black Mamba的一角,在腦海中不會消退。

因為之前採訪的經驗,也有接受主辦單位的訪問,談到關於Kobe的回憶,其中一條問題,就是Black Mamba的意義。

這條問題,當然沒有標準答案。「曼巴精神」代表的,可以是對勝利的執着,也可以是永不服輸的倔強,是為了取勝的不懈苦練,也是活在當下,全力以赴面對各種困難。Kobe在球場演繙的「曼巴精神」,是個人對勝利的堅持;在他退休之後,變成對年輕人的提攜和照顧,讓更多人傳承下去。每人都有屬於自己的Kobe回憶,但我相信,Kobe生命之火燃點到最後的一刻,是想照亮每個人的生命,啟發他們在有限的歲月中,為各種目標奮戰。

一年前的晚上,我相信不少人在得聞噩耗後,會對生命重新規畫。

“When I first came in at 8, is really trying to ‘plant your flag’ sort of thing,” Bryant said. “I got to prove that I belong here in this league. I’ve got to prove that I’m one of the best in this league. You’re going after them. It’s nonstop energy and aggressiveness and stuff.”

在聯盟歷史上,轉過號碼的球星有很多,但如Kobe般,無論是8及24號都贏過不止一次總冠軍,份量同樣足以高掛,卻又20年來只效力一支球會,就只有他一個。8號的由來,是因為當年在adidas的訓練營中,穿上143號,來到NBA,當然不容許三位數,所以將三者相加,成為當年那個年少輕狂,在Shaquille O’Neal背上慶祝的大孩子;至於24,是巨無霸在2004年被交易後,正式接管球隊,以「反派」姿態,贏得分王、贏MVP、贏總冠軍,再贏總決賽MVP的象徵。24號,是Kobe起初在Lower Merion High School高中的號碼(當年他初加入湖人,已有George McCloud穿著,所以未能揀選;他在高中之後改穿33號,這號碼屬於渣巴,也早已高掛),也代表了對自己的期許,由男孩變成男人,在家庭和孩子的支持下,從此要以一人之力,睥睨蒼生,誓要站在峰頂之上。

“... Then 24 is a growth from that. Physical attributes aren’t there the way they used to be, but the maturity level is greater. Marriage, kids. Start having a broader perspective being one of the older guys on the team now, as opposed to being the youngest. Things evolve.”

24號的意義,一直眾說紛紜,有說是「看過清晨4點洛杉磯」的他,希望自己24小時也保持住苦練不懈的精神;也有說是他希望比MJ更偉大,所以刻意用一個比23號大一點的號碼,正如當年MJ穿上23號,只是希望成就比穿45的哥哥一半要高。

答案為何,已沒法再知曉,我卻選擇相信,Kobe背上的24號,代表每日好好善用24小時,一秒鐘也不浪費。正如每位像流星劃過長空的傳奇人物,生命雖短,留下來的精神,卻足以燃亮好多個世代。

比起一年前,比起世界任何地方,香港變得更壞,更差。這一年間,我們蘋果同仁首次在警察「圍捕」的報館工作,連上洗手間也像犯人般需要批准;這一年間,我們都和絕望搏鬥,在不見天日的黑暗中,低頭摸索前路。在思考和寫作之間,有兩件東西,始終陪伴在側:我聽Beyond的歌,翻看Kobe的比賽,尤其是退休的那場60分「關門戰」。

Kobe遺下來的Black Mamba精神,正是面對世間種種苦難,依舊橫眉冷對千夫指的驕傲和不甘心。要在生涯晚年克服筋腱斷裂,再次以主將身份在NBA征戰,Kobe形容難以登上額菲爾士峰,結果他咬緊牙關,一一完成。

重創歸來,從沒退縮之意,Kobe仍然是那條見血封喉的Black Mamba,只要落場,就盡力咬死對手;隊友是誰,教練何人,都是一樣地把責任挑在肩上。

知其不可而為之,Kobe堅持到退休的一戰,奧尼爾的激將法,終讓他以60分告別,創下了球星引退的紀錄。在全國直播中,重現了年少氣盛的Kobe;這種不服輸和倔強,對香港人來說,可會是種啟發?

不經不覺,Kobe遠去已一年;如果他還在,豈會容許我們悲傷一年,就是一天也嫌多。生命有限,才值得我們在倒數中拼命去活,大家可以數數,Kobe在退休後做了多少事?在如燭火的短暫人生中,Kobe在球場內贏盡個人榮耀;而在場外,他努力為小孩子以致NBA球星指路,將一身技術傾囊相授,也以籃球動畫短片,贏得奧斯卡小金人,是鶴立雞群的成就。

在有生之年,做到最好,不給自己任何藉口,綻放最大的光芒,就是The Mamba Mentality。

願我能,願我們都能。

文:仙道彬

----------------------------

時勢艱難,有問題即管開聲!

經濟環境陰晴不定,周轉困難亦是常事,邦民日本財務讓你安坐家中,貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手,網上貸款即時初步批核⦿,星期日都照批★,用轉數快可以即批即過數^,全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲,所以說,解決方法總比問題多!

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束,詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

放債人牌照號碼:1328/2020

查詢及投訴熱線:3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!