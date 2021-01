車路士周一解僱領隊林柏特後,同日下午由助教祖艾華士督操,備戰周三對狼隊的英超聯賽,目前擔任球隊技術及表現顧問的名宿施治亦有現身訓練場視察。

34歲的祖艾華士是前車路士學童球員,自2004開始成為青年軍教練團成員,2019年夏天加入林柏特的教練團,不過,前巴黎聖日耳門(PSG)教練杜曹勢將成為車仔新帥,周一很可能是祖艾華士主導的唯一一課車仔操練。

英國傳媒報道,杜曹已答應出任車路士領隊,相關文件已在整理中。至於車路士球員獲指示周一上午不要為操練報到,在球會與林柏特正談判下,反而是被告知在下午到場。

此外,球迷組織We Are The Shed為了展示支持林柏特、印有「我們相信法蘭。過去。現在。永遠。」(In Frank We Trust. Then. Now. Forever.)的橫額,在短時間內籌得1,000鎊,但該橫額只是在周日車仔以3:1擊敗盧頓的英格蘭足總盃展示了一場,林柏特便遭辭退。有份成立We Are The Shed的Alex Burke透露,他們會要求在後林柏特時代繼續展示該橫額,但懷疑球會是否會如他們所願。

