車路士周一解僱領隊林柏特後，同日下午由助教祖艾華士督操，備戰周三對狼隊的英超聯賽，目前擔任球隊技術及表現顧問的名宿施治亦有現身訓練場視察。

34歲的祖艾華士是前車路士學童球員，自2004開始成為青年軍教練團成員，2019年夏天加入林柏特的教練團，不過，前巴黎聖日耳門（PSG）教練杜曹勢將成為車仔新帥，周一很可能是祖艾華士主導的唯一一課車仔操練。

英國傳媒報道，杜曹已答應出任車路士領隊，相關文件已在整理中。至於車路士球員獲指示周一上午不要為操練報到，在球會與林柏特正談判下，反而是被告知在下午到場。

此外，球迷組織We Are The Shed為了展示支持林柏特、印有「我們相信法蘭。過去。現在。永遠。」（In Frank We Trust. Then. Now. Forever.）的橫額，在短時間內籌得1,000鎊，但該橫額只是在周日車仔以3:1擊敗盧頓的英格蘭足總盃展示了一場，林柏特便遭辭退。有份成立We Are The Shed的Alex Burke透露，他們會要求在後林柏特時代繼續展示該橫額，但懷疑球會是否會如他們所願。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！