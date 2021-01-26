湖人選擇低調度過NBA傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）離世一周年的日子，有球星就選擇以自己的方式向傳奇致敬，好像是網隊明星控衞K艾榮（Kyrie Irving），就在賽前選擇穿上拜恩的8號球衣。而拜恩遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant）就希望各球隊保持低調，不要舉辦任何悼念拜恩的活動，以免她和女兒再觸景傷情。

艾榮表示過，自己的打球風格大多都是從拜恩身上學習回來。網隊周一晚主場鬥熱火賽前，他就穿起拜恩的湖人8號球衣進入巴克萊球場，他說：「你們都知道我今晚是要向誰致敬。」結果他取得18分和8籃板，三巨頭領網隊以98:85擊敗熱火。這天亦有不少球員向拜恩致敬，JR史密夫（JR Smith）表示：「我以為能永遠跟你打球，多謝你為我帶來顆競爭的心，連我自己也不知道有的東西。我們都知道你的精神一直與我們同在，想念你。」同日為湖人上陣鬥騎士、加素弟弟馬克加素（Marc Gasol），更仍未能釋懷，他拒絕記者訪問說：「抱歉，我對這個話題感覺不太好，直至今日我也未談及過這個問題，很抱歉。」

拜恩去年離世時，有不少球隊向他作出各種形式的致敬，但雲妮莎今年則希望各球隊低調一點，不要舉辦悼念活動。她認為，要重新再看一次丈夫和女兒過去的照片，實在為她們一家帶來太多痛苦回憶。雲妮莎周二也在ig分享，收到一封由二女兒吉安娜（Gianna Bryant）其中一位好友Aubrey寄給她的信，令她相當想念女兒和丈夫：「我很掛念我的女兒和Kob-Kob（拜恩），我永遠不能明白為何這種悲刻會發生在他倆身上，這仍不太真實。Kob-Kob，我們是正確的，吉安娜真的讓媽咪很自豪，我愛你！」

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！