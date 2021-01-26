皇家馬德里周一證實，後衞拿祖費南迪斯確診武漢肺炎，但球會在官網的聲明未有透露進一步詳情。

據football-espana報道，31歲的拿祖費南迪斯未有被列入上周六球隊在西甲聯賽作客以4:1大勝艾拉維斯的大軍，因此皇馬一隊球員現階段沒有被視為密切接觸者。皇馬是在確認教練施丹確診後三日公佈拿祖費南迪斯感染武肺的消息，前者因染疫而未有在大勝艾拉維斯之役督師。

報道指，根據西甲現行的檢測指引，拿祖費南迪斯是於最近24小時在球會訓練設施接受武漢肺炎病毒檢測，球會及後證實其檢測結果為陽性。在此階段未有其他檢測陽性結果，而拿祖費南迪斯將會自我隔離一段時間，直到兩次核酸檢測陰性結果為止。

皇馬下一場比賽是周六在西甲主場對利雲特。

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