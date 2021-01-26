德甲球會多蒙特今季戰績未如理想，早前就算辭退教練法夫利，蜜蜂兵最近3場德甲同樣無法取勝，聯賽排名已滑落至第7位。德國《圖片報》報稱，若多蒙特今季最終未能殺入前六，失落來屆歐洲賽資格，該會今夏隨時有機會變賣陣中如查頓辛祖、基奧雲尼雷拿等球星，但卻沒有出售射手艾寧夏蘭特的想法。

報道指出，如果多蒙特無法參戰下屆歐聯，該會將要面臨3,000萬歐元（約2.8億港元）的損失，多蒙特CEO華斯基亦坦言球會不能陷入債務危機，變賣球星將會是增加收入的其中一個方法。

目前多蒙特陣中有多名潛力新星，受到歐洲各大球會的關注，其中多蒙特去夏就拒絕了英超球會曼聯，超過1億鎊的報價收購英格蘭翼鋒查頓辛祖，多蒙特亦可能因此放棄18歲的美國新星基奧雲尼雷拿，以及葡萄牙國腳拉菲爾古里路。

不過報道強調，多蒙特的體育總監索克沒有出售艾寧夏蘭特的計劃，並會不惜一切代價留住這名超新星，因為多蒙特視夏蘭特為該會長期與拜仁慕尼黑競爭的重要部份。

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