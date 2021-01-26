「曼聯入到英足盃16強，對我很有振奮作用，希望今次總決賽入到四強。」世界排名第八的香港羽壇一哥伍家朗，明日將在曼谷出戰世巡賽總決賽男單項目，這位曼聯球迷周日也看了部份電視直播：「雖然我沒睇足全場，但好開心曼聯力壓利物浦（曼聯主場以3:2反勝）晉級。」他明日首場男單小組循環賽先對上兩周泰國站宿敵、中華台北的王子維，期望爭取首勝。

今次2020年度總決賽總獎金達150萬美元（約1,162萬港元），只有世巡賽排名頭八的球手可躋身總決賽，中國及日本分別因疫情棄權，香港只有世巡賽排名第六的伍家朗獲參賽資格；今日抽籤後，伍家朗同世界排名第三、丹麥的安東森、世界第12的中華台北王子維以及世界第14的印度斯里坎斯同組，另一組是世界第二的中華台北周天成、世界第六的印尼金廷、世界第10的大馬李梓嘉，賽前頭三天先進行分組循環賽，小組頭兩位躋身四強，家朗跟王子維在上兩周的泰國站各獲一勝一負，明日再對肯定激戰連場。

已經在曼谷的「泡泡」比賽了兩星期，每隔三、四天就要做病毒檢測一次，本月中第一站泰國賽曾奪亞軍的家朗曾說過酒店「隔離飯」不好吃，幸好近期改善了：「近日酒店多了幾間指定餐廳給運動員叫外賣，比之前好多了。」今次是家朗第三次出戰總決賽，他曾於2016及2017年兩屆小組止步，希望今仗有突破。

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