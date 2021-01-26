菲律賓籃球協會今(26日)宣佈受限於當地旅遊禁令，取消原定於二月中假克拉克舉辦的亞洲盃外圍賽第三階段賽事，將會移師其他國家進行，據悉港籃已接受病毒測試準備起行，最終亦要煞停。

亞洲盃外圍賽第三階段賽事原定於菲律賓進行，於2月17日至22日以「隔離泡泡」形式進行A、C組賽事，身處C組的港隊本來需與同組的新西蘭、澳洲和關島完成剩餘的五場賽事，惟菲律賓早前宣佈對33個國家實施旅遊禁令，當中包括處於A組的南韓、C組的澳洲及香港。菲律賓籃球協會(SBP)指賽事將於別國進行，但現時地點、時間仍未有定案。亞洲盃外圍賽僅餘半個月時間，早前同樣承辦B組外圍賽的日本亦因封關而取消相關賽事，改於卡塔爾首都多哈進行，而亞洲盃決賽周將於8月16日至28日於印尼雅加達進行。

港籃早前已進行病毒測試，準備啟程到菲律賓進行隔離，如今只能等待國際籃球協會(FIBA)指引。港籃自10月起每周有四課訓練，備戰亞洲盃，但在11月第四波疫情爆發初期，港籃僅能進行跑步等基本體能練習，12月起更暫停訓練。

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