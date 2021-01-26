車路士領隊林柏特周一遭球會解僱，隊內的巴西老將堤亞高施華是事後第一個出來回應消息的球員，他多謝這位英格蘭領隊上任後為他所做的一切。而曾帶領車路士贏得英超冠軍的熱刺領隊摩連奴，深明這位徒弟的感受，但他認為現時不是一個適合的時機去接觸林伯。

堤亞高施華在林伯下台的消息傳出不久，便在社交媒體發文多謝對方為他所做的事，是首位就林伯被解僱作出回應的車仔球員。他表示：「自我來到車路天的那天起，多謝你和你的團隊為我所做的一切。就如我之前告訴你的一樣，我感覺就像已跟你共事了十年一樣，非常感激你所帶來的一切，傳奇！」

車路士據報接下來會由前巴黎聖日耳門領隊杜曹接手，而這對堤亞高施華來說相信不是好消息，事關這位巴西後衛去夏來到史丹福橋前，在PSG跟隨過杜曹兩季，後者去年底被辭退前，他暗諷過已知道對方即將被炒：「很艱難，但（他被解僱）是可以預知的，這始終是會發生。雖然不是現在，但在球隊內部，我們都知道情況將會改變。」

至於也曾兩度被車路士解僱的熱刺領隊摩連奴，帶領藍戰士時林伯仍是其麾下球員，對於這位徒弟仔被舊球會解僱，摩佬也深明對方的感受，但認為現時不是一個適合的時機去接觸林伯，更相信對方現時不會想跟他對話：「我不認為林柏特現在會想跟我，或是任何人說話，除了他的家人和親密朋友以外。但當我聽到同行被解僱，我的感覺總是難過的。不過他對我來說不單是同行，還是我生涯一個重要的人，因此我為他感到難過。但足球壇就是這麼殘酷，尤其是現代足球，當你成為領隊後，你就知道這遲早會發生在你身上。」

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！