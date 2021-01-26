車路士周一宣佈解僱領隊林柏特，熱傳早前離開巴黎聖日耳門的德國教頭杜曹將成下任主帥大熱。英國《天空體育》周一報道，杜曹已經同意接任車仔領隊一職，將於藍戰士周三英超主場對狼隊一仗領軍。

現年47歲的杜曹去年底被法甲豪門巴黎聖日耳門辭退後，一直待業未找到新工作。這位德國教頭過去先後執教過緬恩斯和多蒙特等德甲球會，也曾經與現時效力車路士的基斯甸普列錫合作，對德國球員相當熟悉，自然成為繼任最大熱門。《天空體育》周一報道，杜曹已經同意出任車仔領隊一職，將會簽約18個月，合約中並有再續約一年的選項。報道聲稱，杜曹是車仔此職務的唯一人選，儘管現時執教RB萊比錫的主帥尼高斯曼和前祖雲達斯教頭艾基利均被傳有聯繫。

車仔下輪聯賽將在周三晚於史丹福橋迎戰狼隊，預計杜曹會在該場賽事正式亮相。據《The Athletic》消息稱，他現時仍然身處德國，需等待病毒檢測結果，預期會在48小時內飛抵英格蘭。而德國報章《BILD》則報稱，杜曹其實已經抵達倫敦，預計今午便會出席車仔解僱林柏特後的首課操練。據報杜曹有一口流利英語，也喜歡英格蘭的生活，終身夢想就是成為英超領隊，現時可謂夢想成真。球會期望他能夠幫助迪姆華拿和夏維斯兩位新兵，協助他們擺脫季初表現不濟的局面。

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