上周末英格蘭上演英足盃，強隊明顯輪換應付，衞冕阿仙奴在聖瑪莉球場被修咸頓淘汰全不出奇，其他強隊普遍仍能過關。

西甲伴隨具爭議的西超盃及西盃進行，沒美斯的巴塞隆拿，焦點落在基沙文身上，今季曾有一場半左右基沙文（圖）要擔起前場，感覺上仍有很大進步空間。或許他性格較低調、或許他不盡適合擔任正前鋒，但到達這種殿堂級球隊，要在主力佔一席位就要撐起其中一片天，否則就如停留在珠峯頂一樣，很快就要下來。現時基沙文尤其是在傳中現位上需要調整，且看他及教練團隊能否合力改善。周中巴塞在西盃作客華歷簡奴，之後會結束連續七場不在主場比賽的旅程，周末西甲主場對西超盃決賽對手畢爾包。

說殿堂級考驗，另一西甲談論焦點是皇家馬德里的夏薩特。無疑近年受傷患影響狀態，但在皇馬陣中夏薩特要面對的，是球隊不會像在車路士般圍繞他來比賽。上周末夏薩特1傳1射，助球隊4:1大勝艾拉維斯，能否乘勢坐穩皇馬主力位置值得觀察。

面對考驗要通過要有成績，決心非常重要。近年球壇見到一些年輕球員在比賽中心態較悠閒。這無意談對錯，因為職業生涯薪高糧準，舒服20年左右並非壞事，惟在頂尖足球大家都明白，更好波沒體能沒得踢、更好波沒拼勁沒得闖！更高天份的年輕球員，還看思考，還看其人生目標。

何輝

足球評述員

周二見報