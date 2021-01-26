曼城正印中鋒阿古路近年常受傷患困擾，最近更因確診武肺無法候命，本以為是加比爾捷西斯接班的大好時機，可惜這位23歲的巴西前鋒今季同樣受傷患和染疫影響，今季英超至今僅入兩球，壓力亦越來越大。有指領隊哥迪奧拿或會將「耶穌仔」重新定位，讓他打改任左翼以發揮得更好。

加比爾捷西斯今季在曼城入球產量大減，在聯賽已經八場未有入球，聯賽只有兩球進賬，比起攻入5球的根度簡及4球的菲爾科頓更少。捷西斯早前亦表示：「今季對我不容易， 經歷了傷患又染上武肺，我需要時間尋回節奏。」

不過，捷西斯剛在英足盃對車頓咸出任雙前鋒靠左的位置，表現不俗更攻入一球，令人開始探討他場上的定位，哥迪奧拿亦表示捷西斯未來或出任翼鋒：「球員永遠希望入球，但不能每次都做到，最重要是球員的創造性。假如捷西斯用在其他位置上，可能會為曼城帶來更多生氣。」

其實早在2019年，巴西國家隊主帥迪堤就看準捷西斯個人突破能力高和具有回防意識，開始安排他在國家隊出任右翼至今。捷西斯在曼城亦曾出任翼鋒，上季歐聯16強面對皇家馬德里，2回合都出任左翼的他共交出2入球1助攻助球隊淘汰對手晉級。

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