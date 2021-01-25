前香港羽毛球一哥黃永棋，做了全職運動員15年，2007年曾達個人最高世界排名第10，2012入選倫敦奧運，過去一年雖經歷喪父及女兒出世，但無損30歲的他去追羽球「第二春」；另一邊廂，年僅16歲的吳英倫，兩個月前成歷來最年輕全港錦標賽男單冠軍，夢想是奪奧運金牌，兩位相差14歲、但同流着印尼華僑的血，同為羽毛球放下學業，勇敢追夢。

黃永棋篇

對上一次跟黃永棋做訪問，是2018年雅加達亞運前，他跟父母在香港一間印尼餐廳，談着印尼文化及生活的點滴，沒想到當時精神奕奕的黃爸爸在2019年8月因心臟問題突然離世；訪問這天，永棋跟太太兼前香港羽球女單代表陳祉嘉帶着女兒黃馨（Mia）在大埔海濱公園家庭樂，小女孩下月才滿一歲，已行得不錯，拿着迷你羽毛球拍有模有樣，永棋笑說要女兒贏在羽球起跑線，盡早訓練她成為港版戴資穎（現世界一姐）。

多得女兒Mia，黃永棋才能脫離父親離世的傷痛，兩件事相距僅半年，Mia在爺爺過身後半年出世，當時永棋喪父不久，又要在去年二月疫情爆發中迎接女兒出世，悲喜交集得令一個大男人也不知所措。

「老竇一向係一家之主，佢處理晒屋企所有嘢，佢入院嗰陣我正喺泰國打東奧計分賽，媽咪叫我唔使擔心，喺泰國賽首圈出局後，我即時轉機票返香港，入手術室前佢仲好地地，點知手術後病情轉差，最後走咗，當時家姐仲喺美國，我好似一晚長大，要處理所有嘢，覺得要好好珍惜眼前有嘅嘢，我有諗係咪要繼續打落去，但媽咪話老竇好想我贏冠軍，唔應該喺呢刻放棄。」

黃永棋於九月重回賽場，越想贏冠軍報答父親就越打得不好，2019年9月到10月底去過台灣、中國、南韓、丹麥、法國及澳門比賽，場場首圈出局，世界排名由本來25位跌至32位，失去主賽圈資格，比賽要從外圍賽打起，但疫情前比賽一直沒起色。

永棋的羽毛球路來自父親，熱愛羽球的黃爸爸在印尼出世，60年代因印尼排華輾轉來到香港定居，跟同是印尼華僑的太太曾在官塘開印尼餐廳，小記還記得店內貼了一張印尼奧運及世界冠軍陶菲克的海報，永棋第一板波，就是爸爸在餐廳門口教他打。

羽毛球是印尼國技，黃永棋小學五年級起開始每逢長假就跟父母到印尼練習，2004年陶菲克奪雅典奧運男單金牌，他讀中二：「當時我咁啱喺印尼練波，喺電視睇到陶菲克贏咗奧運金牌，我心諗之後要過佢頭。」翌年，永棋在喇沙讀完中三後轉做全職運動員至今15年：「要我揀多次都會係咁揀，嗰時羽毛球係我嘅夢想，所以應該勇敢去追。」

「記得轉做全職運動員嗰陣我15歲，我嘅目標係要打奧運會、打亞運會、世界排名要去到頭10，要贏奧運獎牌，然後27、8歲退休，家陣諗返轉頭都覺有啲好笑，我27、8歲先去到自己羽毛球嘅『第一春』。」回看永棋這15年全職生涯，他曾於2008年獲亞青銅牌、2012倫敦奧運男單代表、去過三次亞運、2017年世界排名第10位，亦早於2011年做過「林丹殺手」：「家陣睇返自己15歲時嘅目標原來係好直接、好簡單，未來一定要記得自己打羽毛球嘅初衷。」

訪問這天的大埔海濱公園，可能是平日，人流不多十分寧靜，是黃永棋一家三口這段疫情期間的親子樂園，太太陳祉嘉也說：「我哋雖然住附近，但疫情之前好少嚟呢度玩，有時間都寧願搭飛機去旅行，可惜疫情持續，發覺呢度都有唔少草地，好啱細路嚟玩。」

如果不是疫情，永棋應不停出國比賽爭東京奧運積分，現在換來是跟女兒無價的經歷：「Mia第一次喊、第一次大小便、第一次換尿片、第一次沖涼、第一次識行，好多第一次我都喺佢身邊，唔係遙距視象可以比較。」太太力讚老公當了父親後，對女兒的一舉一動都很着緊，對家庭多了承擔，訪問時黃永棋時而讓Mia騎膊馬、時而牽着女兒小手漫步公園：「佢喺疫情下出世，大個後一定比其他人堅強，好想Mia再大啲，可以到球場睇我打波。」

女兒激發三字頭的黃永棋決心追逐羽球「第二春」，現世界排名40的他是香港男單排名第三，在師弟伍家朗及李卓耀之後，疫情這一年訓練斷斷續續的永棋說：「跟師弟係良性競爭，平時同佢哋一齊訓練，會留意自己有咩不足，再去一步步追返以前嘅排位。」問他「第二春」的目標，他想也不想：「雖然打咗15年全職，但贏冠軍嘅欲望仲好強烈，我亦想挑戰世界頭八排名，2017年曾去過世界第10，可惜之後因為受傷冇得再進一步，家陣最重要係保持高水平嘅體能，唔好受傷。」

大家可留意到黃家一家三口都着住件「Every shot counts」的黑色tee呢？黃永棋及嘉嘉近一年多創立了《黃永棋羽毛球會》，仍是港隊代表的永棋閒時會親自教波：「呢句口號嘅意思係『唔好放棄每一球』，我唔放棄我嘅羽球夢之餘，亦想培育下一代。」

吳英倫篇

去年11月全港羽毛球錦標賽的男單冠軍，是年僅16歲的Jason Gunawan，創了該賽歷來最年輕冠軍，更吸引眼球是他球衣上的英文名，明明一副香港「千禧后」的樣貌，何來這姓氏？原來這位在香港土生土長，年紀輕輕已身高1米80的年輕人，父母是印尼華僑，Gunawan是父親印尼姓氏，公公幫他取了個中文名叫：吳英倫：「中學時同學都叫我Gunawan，初時都幾介意佢哋叫我個姓，後來就慣咗。」

訪問這天，吳英倫跟帶他「入行」的爸爸打了一場五分友誼波，誰也沒讓誰，吳父先開紀錄，但英倫從後趕上以刁時7:5險勝，問吳爸爸兒子可有進步，閒時會跟兒子在會所打波的他用英語很專業的說：「佢嘅『劈殺』比以前變化多咗。」英倫是吳家三仔，平時跟父母溝通，都夾雜印尼話、廣東話及英文。

吳英倫的羽毛球路同樣源自父親，吳爸爸在印尼時曾是羽球省隊代表，青少年時是1992巴塞隆拿奧運男單銀牌Ardy Wiranata的隊友，1998年從印尼移居香港後，羽球變了消閒運動，閒時會夥拍兒子參加親子比賽，贏過不少冠軍，英倫四歲時，吳爸爸就帶他到屋苑的公園打波，當年適逢2008北京奧運會，英倫記得在家中看林丹對李宗偉的男單決賽，從此認定羽毛球：「好記得佢贏咗京奧金牌後喺場上嘅慶祝動作，好型（林丹在主場以2:0勝出後，即時握拳、雙腳跳起，然後十字型躺在球場上），林丹好有霸氣同成就，我好想做到甚至超越佢。」

對於當時只有四歲的兒子有此遠大目標，吳爸爸說：「佢當時仲細，我冇當真，但睇住佢咁多年，我覺得個仔有奧運冠軍呢個目標係好事，但要一步步嚟，我哋都會支持佢。」

才16歲已身高1米80的吳英倫，在去年11月全港羽毛球錦標賽一戰成名前已是學界明星，小學已技壓同齡球手，小五及小六連奪兩屆小學精英賽男單冠軍，中學升上名校拔萃男書院亦獲獎無數，中二及中四分別協助男拔奪C Grade及B Grade團體冠軍，自己則在中三及中四奪精英賽個人賽兩連冠，如果不是疫情，他將於今年爭取精英賽三連冠，但突如其來的疫情加速英倫提早做全職運動員，去年完成中四學業後，九月正式成為體院全職運動員。

「其實我一直都有做全職運動員嘅計劃，只係唔知幾時開始，但上年初疫情開始，令我無辦法正常訓練，體院為咗防疫要封院，我當時係兼職運動員，所以唔可以入去訓練，只可以喺屋企自己練，生活好悶，好想快啲有正常練習，於是九月就決定轉做全職。」吳英倫2016年中一升中二時加入港青，開始到體院跟大港隊一齊訓練，1星期有2至3天全日在體院：「同師兄訓練對我好有幫助，佢哋嘅訓練強度同實力都好強，我每日跟佢哋嘅速度去練，令我進步好快，力量同速度提升得最多，雖然我唔捨得高中生活，但冇辦法，最後選擇咗『夢想』。」

英倫去年讀完中四後轉做全職的決定沒嚇壞父母，反而得到他們更大的支持，吳爸爸說：「最初我同老婆都想個仔讀埋中學，但疫情突然殺到，佢又完全入唔到體院訓練，讀書之後可以再讀，衡量過佢嘅羽毛球天份，我哋唔想浪費。」

吳家每逢農曆新年都會一家大細飛去印尼雅加達探親，英倫小時候亦趁暑假去印尼的球會訓練：「喺印尼練習比香港辛苦，每日要朝早五點起身，做體能，之後食早餐，跟住早、午各練一節，晚飯後可能再加練多一節，加埋嗰邊場館冇冷氣，好熱，印尼較注重技術，幫我打咗好好嘅底子。」

現於體院集宿集訓的吳英倫，最想盡快有比賽，他對上一次國際賽是去年三月德國及荷蘭的青少年比賽：「好鍾意去外地參加比賽，因為喺比賽中會對到唔同類型嘅對手，係吸收經驗嘅好時機，亦好鍾意比賽嘅刺激感。」

在今次英倫帶來的難忘獎牌中，包括有全港精英賽男單冠軍獎座、自己第一個國際賽金牌（2018新加坡國際青少年賽U15）、自己第一個最大型賽事銀牌（亞洲青少年賽U17），但就獨欠11月全港羽毛球錦標賽金牌，當時他在四強爆冷以2:0擊敗世界排名第八的香港一哥伍家朗，決賽就以2:1勝師兄陳延澤，以16歲之齡成本賽最年輕冠軍：「呢個全港賽冠軍，我主要以平常心、冇畀太大壓力自己，亦冇抱太高期望，反面對手係承受住好大壓力，咁我先贏到，我同佢哋仲有差距。」

踏入新一年，吳英倫已鎖定兩個大賽目標，一個是七月的亞青賽以及十月世青賽，這些都是他晉身大港隊的必經之路；公公給他改了個中文名「英倫」，吳爸爸笑說：「可能公公想佢有一日喺全英賽贏牌。」全英賽是世巡賽1000的頂級比賽，亦是英倫通往奧運金牌夢的一大考驗。

後記

這兩位印尼華僑同鄉，雖然一個在職業生涯剛起步，一個去到尋求「第二春」的年紀，但對羽球熱愛不相伯仲，不時跟師弟交換心得的黃永棋，看好吳英倫具備衝擊最高水平：「佢身體條件好好，體力、意志力、專注度都好突出。」英倫亦多謝師兄時常提點，令自己少行冤枉路。

黃永棋小檔案

年齡：18/03/90 (30歲)

身高：1米82

體重：75公斤

出生地：香港(父母是印尼華僑)

家庭：已婚（太太陳祉嘉，有一女兒）

學業：喇沙書院（中三）

精通語言：廣東話、英文、印尼語

職業：全職運動員（2005年至今）

主項：單打

開始學羽毛球: 5歲

世界排名: 40（最高排名10；2017年5月）

難忘成績:

2019印尼公開賽：銅牌

2017丹麥公開賽、大馬公開賽：2銅

2016越南公開賽：金牌、南韓公開賽：銅牌

2015德國碧特博格公開賽：銀牌、德國公開賽：銅牌

2014美國公開錦標賽、加拿大公開賽：2銅

2013美國公開賽：銀牌、南韓公開賽：銅牌

2011新西蘭國際挑戰賽：銀牌、加拿大公開賽：銅牌

2008大馬亞青賽：銅牌

吳英倫小檔案

英文名：Jason Gunawan

年齡：18/06/2004 （16歲）

身高：1米80

體重：70公斤

出生地：香港（父母是印尼華僑）

學業：拔萃男書院（中四，已停學）

精通語言：廣東話、英文、印尼語

職業：全職運動員（2020年9月至今）

主項：單打

開始學羽毛球：4歲

世界青少年排名：23

難忘成績：

2020全港羽毛球錦標賽：金牌

2019印尼亞青賽（U17)：銀牌

新加坡國際青少年羽球系列賽：2018年（金牌）、2019年（金牌）

南韓青少年國際挑戰賽：2018年（金牌）、2019年（銀牌）

全港學界精英賽：2018年（金牌）、2019年（金牌）

記者／攝影：徐嘉華

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