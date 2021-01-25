拜恩意外去世一年，逝者已矣，但全球球迷續以各種方式追悼，有香港籃球網媒自資於工廈舉辦紀念展，以「香港人的回憶」為題，展出關於拜恩的相片、畫作、收藏和剪報，從港人角度分享彼此故事，懷緬一代名宿。

拜恩在港球迷極多，去年八月有人藉其生辰舉辦小型收藏展，本月底正是拜恩離世一周年，籃球網媒「籃球種族」將由1月27日起，一連12日於火炭工廈內的「籃球起義」場地舉辦「向傳奇致敬： Kobe Bryant逝世一周年紀念展覽」，展覽劃為四個展區，分別為油畫、球衣、相片及珍貴收藏品，籃球畫家Roy Cheng更創作一幅全新油畫。展覽負責人Bomber表示自拜恩去世後一直構思舉辦活動追憶巨星，他稱讚拜恩的努力和忠誠鼓舞球迷，期望借今次活動致敬拜恩傳奇，「每一個朋友都有自己嘅方法去表達敬意，例如畫家畫油畫、有啲收藏家有球衣，呢啲物品對佢哋有咩意義呢？今次展覽主題就係想畀拜恩球迷透過呢個展覽去搵到自己嘅回憶。」坊間有關拜恩的收藏眾多，Bomber解釋策展難度在於揀選展品，「今次用個故事形式，變相大家覺得有好多嘢，可能覺得對鞋好罕有，但反而我哋想諗個故事對收藏家有乜意義，呢樣嘢反而係最難，Kobe生涯咁多件球衣，我揀邊件呢？兩者攞個平衡係好困難。」

展覽除展出有關拜恩的藏品，主辦方特意於會場播出本地球員的訪問，分享他們被拜恩風采激勵的故事，另一負責人Jo指這正是「曼巴精神」的延續，「我認識女甲嘅黃琪琪，佢講返07年拜恩嚟香港頒咗個mvp畀佢，佢講吓講吓都講到喊晒，呢樣傳承嘅嘢，不單在於好鍾意睇佢射波，去到佢為人師表喇，拜恩精神依然啟發緊佢； 又例如另一球員左柏豪曾經患上重病，佢就解釋點樣用曼巴精神對抗病魔。」拜恩的執著和付出同樣啟發Bomber與Jo，他們自資租場舉辦免費活動，兩人期望體育能擺脫與商業價值的掛勾，促進球壇交流，播下種子吸引社會投入推動籃球文化，「香港球壇好努力，亦都好多人去推動呢種文化，係咪有必要每一樣嘢都同商業勾上等號呢？ 有人覺得搞個展覽冇商業收益咁不如唔好搞，我都想喺我有限嘅資源底下盡量提供一個地方去搞唔同活動，話畀品牌或者籃球組織聽，香港其實有班好有心嘅球迷想做好，會唔會佢哋睇到之後願意投入更加多呢？」他們預告計劃於此場地籌辦電競比賽、分享會或睇波團等活動，又透露曾聯絡不同年代的球員，未來或主辦以威立等本地籃球隊為題的展覽，連結球迷的集體回憶。

展品精選

拜恩告別賽季湖人全隊簽名籃球

拜恩2016年最後一次明星賽限量簽名落場球衣

1:1拜恩紙牌

拜恩展資料

展覽日期：1月27日 （星期三）至2月7日 （星期日）

時間：星期一至五7:30pm-10:30pm、星期六至日12:00pm-10:00pm

收費： 免費入場（須網上預約）

地點：火炭山尾街43至47號火炭環球工業中心10樓01室（私人場地）

詳情可參「籃球起義」Facebook專頁

記者、攝影：洪量丰

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