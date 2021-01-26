上周與阿仙奴解約的後衞柏柏斯達夫普路斯重返希臘，以自由身與奧林比亞高斯簽下兩年半合約。

奧林比亞高斯周一宣佈簽入柏柏，該名32歲希臘國腳表示︰「這個提議非常好，很容易應承。我來希臘不是要結束我的職業生涯而是要取勝。」奧林比亞高斯目前高踞希臘超聯榜首，領先第二位的AEK雅典11分。

柏柏在Twitter發推文指︰「我為此而高興，我訂立了很多目標，期待重返球場。我們面前有一個重要的球季，我肯定我們在未來幾年會成就很多東西。謝謝你們的支持。」

柏柏斯達夫普路斯於2018年7月由多蒙特加盟阿仙奴，各項賽事為「兵工廠」上陣69場，但在領隊阿迪達麾下成為邊緣球員。柏柏的職業生涯亦曾效力雲達不來梅、AC米蘭、熱拿亞及AEK雅典，他自2008年開始成為希臘國家隊一員，至今代表希臘國家隊上陣90場及射入3球。

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