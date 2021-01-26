效力阿仙奴長達七年半的德國中場奧斯爾周日正式離隊，轉投土超班霸費倫巴治。「奧燒」日前出席新球會首課操練，他就被拍到笑容相當燦爛，看似離開阿仙奴是種解脫，令他現時能夠開心踢球。

奧斯爾自去年三月初最後為兵工廠上陣後，就開始被領隊阿迪達貶為後備，即使英超六月在疫情下重開，他依然繼續被冷藏，今季他更疑因政治因素未能進入大軍名單。擾攘多時後，他終在本周正式加盟土超球會費倫巴治。儘管奧燒現時周薪只有約6.7萬英鎊（約71萬港元），比起在槍手時拿的周薪35萬鎊少得多，但金錢是買不到快樂。他周一出席費倫巴治首課操練，就被拍到難得地笑容滿面，似乎離開阿仙奴後，一切壓力也隨之消失，他也能夠回到場上享受足球。

費倫巴治周一土超主場以3:0擊敗卡塞利的賽事，奧斯爾未被列入大軍名單，不過相信到下周日主場鬥里澤斯堡的賽事，他就有望地標上陣。雖然費倫巴治是土超班霸，但球會現正陷入財困，要簽入英超球星好不容易。球會主席阿里哥克日前就要促請球迷向球會捐錢，在奧斯爾簽約當日齊發每條價值2英鎊的SMS訊息，幫忙支持奧斯爾的薪金。

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