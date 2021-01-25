周二的意大利盃八強戰上演米蘭打吡，兩軍在上輪聯賽均有部份主力踢足全場，今仗或會派出副選應戰，預料戰術上會趨向保守，宜敲入球中位數[2.5球]的「細」。（球賽編號：星期二26；明日3:45am開賽）

文：薰爵

國際米蘭及AC米蘭在上輪聯賽均力戰下失分，其中榜首的紅黑兵團更以0:3大敗於阿特蘭大腳下。米蘭雙雄過去均罕見將重心放到國內盃賽上，國際對上一次捧起意大利盃已是10年前，米蘭更要數到2003年，預期今仗未必會全力應戰。事實上2軍對上7次對賽之中，只有3次的總入球數超過2球，加上雙方均要留力在聯賽爭標，預料是役入球未必多。

米蘭兩老或先任後備

米蘭主力射手伊巴謙莫域上仗踢足全場，日前他在ig上傳一張剃光頭的相片惹來熱話，但今仗他或先列後備，由巴謙戴亞斯代替正選，這位西班牙小將今季在國內賽事僅入一球，未必能擔起入球重任。另外，新加盟的克羅地亞前鋒文迪蘇傑在日前的意甲已「地標」上陣，不過這位34歲老將狀態成疑，相信今場會繼續先列後備。至於另一位新兵、以借用形式由車路士加盟的中堅湯姆利上場亦入選大軍名單，預料今場有機會首次登場。

干地認國際傳中欠質素

另一邊廂國際近期表現反覆，對上4輪聯賽僅勝1仗，球隊上仗對烏甸尼斯沿用兩翼傳中戰術，不過製造的埋門機會不多，最終只能悶和對手。教練干地亦承認球員在三閘線的傳送效果欠佳，今場或有機會改用其他進攻套路。

國際首席射手盧卡古踏入新年後腳風一般，近6輪聯賽僅入1球，不過上圈意盃就射入一球，助球隊淘汰費倫天拿。另一主力拿達路馬天尼斯近況同樣欠佳，近五仗均無入球，然而干地上仗就提早收起馬天尼斯及中場維達爾，估計兩人今場有機會繼續擔正。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和則互射12碼決勝。