著名會計師行德勤，公佈了上季最高收入的20間球會財務表現，去年全球受武漢肺炎疫情衝擊下，雖然西甲豪門巴塞隆拿仍以7.151億歐元（約67.35億港元）的收入，力壓曼聯成為上季收入最高的球會，然而頭20間球會的總收入只得82億歐元（約772億港元），但比起前季卻少了93億歐元（約876億港元）的總收入下降了12%，並預計今季這20間大球會的總收入，將會損失高達20億歐元（188億港元）。

德勤解釋少了這11億歐元收入的原因，當中電視直播收入少了9.37億歐元，這是由於賽季延期及與電視台的回扣有關，而閉門作賽亦令各大球會的比賽日收入少了2.57億歐元，就算商業收入仍增加了1.05億歐元，但整收入仍減少約11億歐元。

德勤甚至預計當今季結束後，各大球會將要面臨20億歐元的收入損失，事關從去年3月起閉門作賽下，他們的比賽日收入幾乎為零，今季亦不太可能會有大量球迷重新入場，加上電視台的回扣及失去了之前的增長潛力，故德勤預計這20間大球會將要損失20億歐元收入。

其中開支甚大的收入最高球會巴塞隆拿，周一公佈的最新財政報告顯示，該會欠債高達11.7億歐元（約110億港元），當中短期債務亦達7.3億歐元，巴塞現任財務委員會主席兼暫代主席杜斯基斯坦言，球員們將不會收到一月份的薪金，部份贏波獎金亦會延遲發放，甚至揚言從經濟方面考慮，巴塞今夏將需要出售美斯。

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