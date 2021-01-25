周中澳職得一場，心水又唔多，都係度返意大利波。意大利盃去到八強，星期二就有大戰米蘭打吡，我都提過對國際米蘭呢班衰波印象麻麻地，今次梗係捧AC米蘭（圖）。

唔少人都擔心米蘭呢班老人家，上場大敗畀阿特蘭大，士氣一定會回落，今場對國際有冇得重振聲威呢？我就覺得冇咩問題，國際呢期盤口其實比米蘭仲差，近5場輸足4場，話就話贏祖雲達斯2:0嗰場，但祖記嗰場殘陣讓半臂，國際先有得贏，狀態上都唔夠穩定。國際雙箭頭，名氣就夠響，但拿達路馬天尼斯唔知係唔係俾盧卡古影響埋，近況都好低沉，自稱世界級嘅盧卡古又淨係識得恰細路，對弱旅先有波入，今場對米蘭打大佬，邊度惡得出樣，睇盤國際仲要讓平/半，真係教埋我揀，所以重心米蘭，「大」都可以兼顧。

星期三另一場意盃八強，阿特蘭大主場對拉素，阿特蘭大上場大數米蘭就好威風，不過其實佢哋盤路都唔係咁靚仔，輸兩場先贏番一場。以往阿特蘭大攻力非常強，不過呢排火力細咗好多。拉素一向穩打穩紮，知道你攻力十足，點會同你鬥攻。而且拉素防反嘅執行能力有效率，聯賽脫腳，盃賽鬥志亦都鮮明，阿特蘭大同樣讓平/半，博下盤外，半場可以要「細」，不過全場就玩番「大」。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。