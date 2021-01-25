中國的林丹、大馬的李宗偉被封為「羽客李林」，二人接近20年的對戰，造就世界羽壇神話，場內鬥過你死我活，場外則是好朋友，二人相繼在2019及2020年退役後，暫時只有日本的桃田賢斗唱獨腳戲，世界男單變悶了嗎？失色了嗎？

早於2011年已做了「林丹殺手」的黃永棋認為「羽客李林」的時代總會過去，新一個時代的球手會接上，只是要再多一個如林丹、李宗偉的激烈對決，還要點時間：「我好敬重他們二人，他們在過去十幾年不停突破自己，對羽毛球的熱誠都很令人懷念，但不會令球壇失色，但若要做到林丹的成績（包括兩屆奧運男單金牌、五膺世界冠軍），我認為不容易，不過桃田賢斗在2019年一季內奪得11個錦標，打破李宗偉單季奪10冠的健力士紀錄，都好犀利。」

「羽客李林」好玩在有個實力相約的對手一路走來，現今除了桃田賢斗一枝獨秀外，黃永棋認為還需時間：「中華台北的周天成、印尼的金廷、丹麥的安達臣或者可跟桃田賢斗一鬥，但感覺不像林丹、李宗偉。」

年僅16歲的吳英倫，四歲已封林丹做偶像，雖然趕不及「羽客李林」年代比賽，但二人留下來的令他一生受用：「林丹的霸氣，他驚人的成就，令我好想做到他的成就，甚至超越他，李宗偉也是一個強人，我亦好佩服他，打到30幾歲仍然排世界第一，他因癌病退役，我都覺得可惜，幸好他復元，以後看不到他們二人對戰，一定有點可惜的。」

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