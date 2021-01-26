熱刺周一在英格蘭足總盃以4:1反勝韋甘比而晉身第5圈，由於該隊已打入了英格蘭聯賽盃決賽，歐霸盃亦晉身淘汰賽，連同英超在內，熱刺未來數月將要應付四項賽事。不過，領隊摩連奴表示他們不會放棄任何賽事。

熱刺將於周四在英超迎戰利物浦，摩連奴指不會該場大戰輪休哈利卡尼、孫興民和尼當比利，展示了他要贏取所有有份參加的賽事的決心。摩佬在熱刺晉身英足盃第5圈後說︰「即使當我們一星期要比賽四場，人們以為我們會放棄歐霸盃或者英聯盃，我們沒有。今日我們帶來了整支球隊，只留下了洛里斯，我們準備戰鬥。」

「我們希望繼續下去。2月我們要參與三項賽事，因為有英足盃然後是歐霸盃。當然會十分困難，但我們會努力嘗試。」

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