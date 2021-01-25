車路士炒領隊，在「油王時代」已見慣不怪，即使上季功績如何彪炳，只要今季成績未達標，烏紗便是如此容易丟掉。自阿巴莫域治在2003年入主車路士，林柏特在周一再次告別這球會，已經是這些年來第10位在任期未完便被辭退的車路士主帥，有統計指油王在這10多年用在遣散主帥的總支出，未計今次要向林伯支付的賠償便已高達1.1億鎊（約11.6億港元）。

擔任車路士主帥如履薄冰，林柏特在上季英超以有限資源卻收穫歐聯入場券這最重要目標，到今季油王自然對他有更高要求。事實上，雖說車路士近況欠佳，但目前19戰得29分，其實只落後榜首球隊11分，爭標是困難但說無望肯定是太武斷；加上車路士在歐聯與英足盃皆打入16強都有爭冠機會，現階段將林伯辭退，背後或有更多其他因素，有傳林伯與車路士管理層不和，棄用最高身價門將阿列沙巴拿加，以及1月要求收購迪格蘭賴斯等目標不得要領，才促成今日分手局面。不過肯定地說，車路士在油王時代對於主帥表現，永遠都欠耐性；摩連奴為球會贏得英超，翌季照炒；迪馬堤奧更威，一圓球會歐聯奪冠美夢，又是在之後一季被辭退。

作為英超時代僅次於曼聯、聯賽奪冠次數第二多的球會，車路士五座英超冠軍獎盃都是在油王時代取得，可能亦因如此，油王亦不介意將領隊裁掉，只要有錢再重建球隊，錦標總會再贏得。這欠缺耐性的常態，首先要付出的代價便是金錢，由摩連奴在2007年首次被辭退起，到周一林伯掉烏紗之前，據非正式統計顯示車路士已花掉1.1億鎊用作遣散主帥的賠償，非常誇張。

文：何西