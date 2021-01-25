英超榜首曼聯與力爭衞冕的宿敵利物浦再次在英足盃對碰，結果曼聯靠拉舒福特與格連活特各入一球，加上般奴費南迪斯（B費）射入罰球絕殺，在奧脫福主場以3:2反勝有穆罕默德沙拿梅開二度的利物浦，為今季紅魔鬼挑戰冠軍，打下一支強心針！

曼聯今季成功再次在1月登上英超榜首，但在關鍵比賽總是令人失望，包括在歐聯分組賽生死戰，作客2:3不敵RB萊比錫出局。周日賽前挾近12戰僅1負的強勢再鬥利物浦，惟紅魔今季仍從未擊敗過任何Big 6球隊（見附表），外界普遍質疑蘇斯克查「遇強即屈」，總在關鍵大戰中落敗，欠缺王者霸氣。

兩軍事隔一周再遇，利物浦剛被般尼打破聯賽主場不敗金身，士氣狀態正沉。結果蘇B今仗大膽押上格連活特、拉舒福特及卡雲尼擔正，兼大膽收起上場雙紅會表現欠佳的B費，務求要主場擊敗死敵。不料上半場18分鐘，利物浦靠沙拿接應羅拔圖法明奴美妙直線射入先開紀錄；不過「後勁王」曼聯憑拉舒福特精準長傳予後上的格連活特單刀破網，2軍半場踢成1:1平手。下半場僅三分鐘，輪到福仔接應「綠木」的直線單刀得手，替紅魔鬼反超前2:1；58分鐘紅軍再靠沙拿接應法明奴的橫傳射入梅開二度，將比分追至2:2。此時蘇B果斷換入般奴費南迪斯，結果78分鐘換人奏效，B費在禁區頂主射罰球破網，協助曼聯以3:2反勝利物浦晉級，蘇B亦終贏下今季首場對Big 6的勝仗吐氣揚眉。

B費苦練罰球奠勝

賽後蘇B大讚B費的罰球非常出色，並透露︰「昨日他做了很多練習。因為當他翌日要正選上陣，我會在操練後要他離開，不能額外練罰球。昨日他知道不是正選，操練後他再練習了45分鐘，但這奏效了而且很成功。」至於早前被批評在大戰隱形的B費，今仗終成贏波英雄，除努力之外亦多得隊友教路：「主射罰球前，卡雲尼對我說嘗試向守門員一旁勁射，我嘗試了結果很成功。」

文：尊嘉