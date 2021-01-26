今季季尾就會與曼聯完約的阿根廷後衞馬高斯盧祖，早前一直傳出下一站會回到家鄉，加盟當地勁旅小保加。據英國《太陽報》稱，雖然現時未有任何官方消息公佈，不過最近盧祖在右腳增添一個阿根廷球王馬勒當拿的紋身，反而透露出自己即將加盟小保加的消息。

阿根廷球王馬勒當拿於去年底去世，令全國不少民眾感到傷心，當時盧祖已經有在社交媒體上發文，提到自己之所以喜歡上足球亦全因老馬。今季未曾為曼聯一隊上陣過的盧祖，就把握這一段較為空閒的時間，在自己的右腳紋上老馬叼着雪茄的樣貌，向這一位阿根廷球王送上最高的敬意。

只不過有報道就指，盧祖之所以會選擇紋上老馬的這個樣貌，全因這張照片的完整圖片，老馬正正身穿小保加的球衣，雖然紋身上未有顯示出來，但亦相信盧祖加盟小保加一事只屬於時間問題。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！