拜恩墜機意外逝世至今，坊間仍有不少球迷搜羅其閃卡及球衣等周邊產品留念。其中球星卡專門店負責人Jerry指因肖像權問題，廠商暫不再發行新的拜恩人像閃卡，料再出的可能性甚低：「應該唔會有人咁大膽食呢啲人血饅頭。」他指拜恩閃卡在過去一年間普遍升價三至四倍，近期亦有較多人為閃卡評分放售，訪問當日Jerry便有過百張閃卡要郵寄外國評級。

拜恩離世前仍有待簽名的卡片未處理，廠商為補償卡主，特別推出有象徵拜恩的「曼巴」花紋閃卡，未開封亦升價至千五至二千美金，Jerry亦收到其中一包，坦言已屬非賣品。另外，去年馬勒當拿和意大利金童羅斯等體壇傳奇殞落，連帶比利、米高佐敦、羅素等球星閃卡一同升值。

球星卡以外，去年亦有不少球迷搶購拜恩球衣珍藏，甚至出現炒賣情況。NBA產品專門店Shooting Five店主黃傑指經過一年沉澱，加上疫情及社會氣氛等影響，客人相對「冷靜」，普遍願意為訂貨等候。再者，去年有廠商推出多件拜恩復古球衣，市場上款式選擇及供應充足，亦令其球衣銷情較去年回落不少。

記者、攝影：麥卓溢、蘇兆麟

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