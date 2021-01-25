1月26日，是湖人傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）和二女兒吉安娜（Gianna Bryant）離世一年的日子，頓失兩位摯親的遺孀雲妮莎（Vanessa Braynt），這一年來勇敢帶着三位女兒走出悲痛。一年過去，世人依舊愛戴及懷緬這位一代傳奇，雲妮莎只希望媒體報道時別刊登墜機當日的意外照片，讓她和世界一起靜靜懷緬黑曼巴；湖人球會方面亦希望低調度過。

拜恩有句名言，「所有負面的事如壓力和挑戰，都是讓我成長的機會」，這句話提醒着大家，再難過的事會讓你成長。去年1月26日，拜恩帶着女兒吉安娜，偕同部份曼巴體育學院的女隊員及家長，乘私人直升機前往AAU籃球比賽，惟直升機中途於洛杉磯市郊失事墜毀，機上九人全部罹難，事件震驚全球。拜恩英年早逝，離世時僅得41歲，吉安娜甚至只得13歲。

儘管說生老病死，是人生必經階段，但在毫無預警之下失去兩位挈親，雲妮莎要承受的痛是無法想像。但日子還是要過，她這一年來盡最大努力帶女兒們走出陰霾，過回正常生活。18歲的大女兒娜塔莉亞相當懂事，幫媽媽忙照顧三妹芘安卡和年幼的小妹卡莉普。雲妮莎身旁也不乏好友陪伴，如拜恩昔日的湖人隊友加素（Pau Gasol）夫婦。一年過去了，雲妮莎也希望大家找到活下去的理由。這天她只希望傳媒報道時，不要刊登墜機當日的意外照片：「感激大家以一個尊重的方式處理他們的相片，我希望跟大家說，請再三考慮你的報道，也由遇難者家人角度出發，這天我們是要慶祝他們的生命，而非用來提醒我們已失去他們。」

拜恩生前最後一個訪問，僅在離世前九天才進行，他跟《今日美國》記者分享未來大計，其中不忘把吉安娜掛在嘴邊。他在訪問透露，自己退役後就專注在開辦的製作公司Granity Studios，以及其他投資生意，但依舊每天早上7點準時到達辦公室。餘下的，是他整個NBA生涯幾乎沒享受過的空閒時間，他都用來教吉安娜打球。拜恩說：「你要做自己喜歡做的事，我喜歡講故事，喜歡激勵孩子。現在我有很多時間陪伴家人，終可以自己管理時間表。」

黑曼巴除在NBA打球賺錢，又有廣告代言和做小生意，離去後遺下約6億美元（約46億港元）的巨額遺產。當中他投資在運動飲品公司的2億美元（15.6億港元）股份，將全部由雲妮莎繼承，也讓她們一家不用擔心生活。

即使一年過去，大家依然深愛着拜恩。球迷在疫情下無法聚集，各人以不同形式懷念偶像，有人在洛杉磯街頭塗鴉，有人穿拜恩的球衣商品，有人到拜恩ig留下字句，希望他和吉安娜在天堂安好。特朗普上周卸任美國總統一職前，亦簽署了一項行政令，批准建造一個紀念美國英雄的國家花園，而拜恩將在此處擁有雕像。據報他也將在效力20年的湖人主場史達普斯中心門外，擁有自己的雕像。

拜恩一生只效力湖人一支球隊，是近代罕見的One Club Man，他對自己想要的東西有一份執着，對勝利、訓練和個人態度的追求，成為不少人的榜樣。據悉湖人球會方面，不打算在拜恩離世一年前後，進行任何正式悼念活動。湖人在香港時間今早會作客出戰騎士，到周四早上造訪76人，球會方面都不會有特意進行的活動，例如在上季季後賽球員幾次穿上的「黑曼巴」黑色球衣等。與拜恩鬥足多年的湖人球星勒邦占士（LeBron James），回想起與好友的兄弟情，不禁說：「我不想活在過去，我絕對不想再次有那天的經歷，我們必須向前看，延續他的傳奇。」

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