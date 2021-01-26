之前嘅《今日體片》介紹過熱刺後衞利古朗好鍾意拍片周圍玩，仲因為咁，差啲激親領隊摩連奴。去到日前呢位西班牙國腳又有新搞作，事緣利古朗最新IG動態見到佢同隊友加沙寧加，襯訓練基地有積雪，百厭到拎埋球會嘅擔架同高爾夫球車扮玩雪橇。睇利古朗條片笑到四萬咁口，仲留言「好鍾意雪」，就知佢玩得好開心，只不過唔知摩佬見到嘅話會有咩反應呢。

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