受武漢肺炎疫情影響，不少球會財政都受到影響，英冠的打比郡亦不例外，球會的現金流出現問題。剛坐正成為球隊領隊的朗尼，就決定與球會共度難關，表示願意延遲出糧。

有指打比郡現時的班主摩里斯（Mel Morris）不再願意投放資金，加上球會要等待新班主Derventio Holdings（UK）Limited完成收購，令球隊出現資金問題。早前，打比郡因現金流的問題，拒絕讓35歲的門將卡臣被曼城買斷，令球隊可以以50萬鎊（約500萬港元）的借用費去支付球員12月的薪金。當是有指教練團同樣出現薪金拖欠的問題，有指當中只有朗尼一人能拿足12月的薪金。

不過，朗尼亦決定與球會共度難關，目前朗尼的周薪約9萬英鎊，他已決定讓球會延遲支付當中一部分的薪金，去減輕球會目前的財政壓力。其實，朗尼在上季時，就以隊長身份說服其他球員減薪去助球會度過難關。

朗尼上周二亦朗尼周二帶領打比郡於主場爆冷以1:0小勝般尼茅夫，取得坐正領隊之位的首場勝利。

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