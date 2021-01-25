英超球會車路士在周一宣佈，解僱領隊林柏特，成為自「油王」阿巴莫域治在2003年收購球會之後，第10位被辭退的車路士主帥。車路士在今季豪花2.3億鎊（約24.6億港元）羅致多名貴價新兵，林伯卻似乎無法將其好好發揮，球隊成績不升反跌終丟烏紗。早前離開巴黎聖日耳門的德國教頭杜曹，就被博彩公司視為接任人大熱。

雖然周日林柏特才領軍於英足盃主場3:1擊敗盧頓晉級，但有傳球隊的管理層仍對球隊近期的表現不滿意，決定在短期內解僱林柏特，令他成為阿巴莫域治管治下第10位被炒的領隊。據報車路士的球員亦被告知不需要在周一早上返回球會訓練場進行集訓，球會方面早已作好準備進行人事變動。

上季入前4今季排第9

經過當地傳媒在周一一輪熱傳之後，車路士球會隨後亦證實了這消息，引述班主阿巴莫域治發佈聲明：「對於球會來說這是非常困難的決定，既是因為我與法蘭克（林柏特）私底下關係非常好，我對他也是充滿無比的尊敬。」

林柏特上季重回車路士，接替沙利領軍，身份由球員變成領隊，當時球隊因受轉會禁令影響未能買人，球隊只能重用年輕球員應付賽季，結果卻掀起了一場青春風暴，雖然在英足盃決賽飲恨屈居亞軍，但最重要是在英超能夠保住前四席位，獲得今季歐聯入場券。

大熱杜曹望激活兩德兵

今季車路士亦在季前大事擴軍，花約2.3億鎊簽下多名新兵，一度被視為聯賽冠軍的挑戰者，可惜球隊表現未如理想。藍軍在近11場賽事僅贏4場，聯賽排名更已跌至第九名。根據Opta數據，林柏特領軍的57場聯賽中，平均只有1.67分，是車路士領隊中英超得分第四低的領隊，此外，球隊在他領軍下平均每場失1.35球，亦是球會最差的紀錄。

目前接手車仔領隊大熱為早前離開巴黎聖日耳門的德國教頭杜曹。這位德國少帥能成為大熱，主要是因為他具備激活隊中兩大貴價新兵迪姆華拿和夏維斯的能力。杜曹過去先後執教過緬恩斯及多蒙特等德甲球隊，曾經與現時效力車路士的基斯甸普列錫合作，對德國球員亦相當了解，根據外國賠率網站顯示，杜曹接任賠率只有3倍，而第二位則是前祖雲達斯教頭艾基利，有8.5倍。

綜合英格蘭外電