周一車路士宣佈解僱領隊林柏特，後者回歸執教藍軍一季半後就下台，令其他英超球隊的領隊亦為林伯抱不平。只不過曼城領隊哥迪奧拿談及林伯被炒一事時，就認為車路士或許作出了正確的決定；作為前車路士青年軍教練、現時成為李斯特城領隊的羅渣士，就認為藍軍未有給予林伯足夠的時間。

車路士今季聯賽的戰績慘淡，近期更只作客擊敗過下游球隊富咸，面對曼城、李斯特城以及阿士東維拉也要失分，即使上周於英足盃晉級，但依然無法保住帥位。曼城領隊哥帥就認為球壇就是如此殘酷，假如無法帶領球隊取得勝利的話，最終只有下台一個結果：「身為領隊你必須取得勝利，雖然人們一直談論計劃或是想法，不過這一切也不存在。你需要勝利，如果不能的話，就會被解僱。我尊重車路士的決定，只能夠給予林柏特一個擁抱，等到日後不需要隔離的時候，可能我會在餐廳中再次遇見他。」

早前曾帶領李城擊敗車路士的羅渣士，就認為藍軍的決定太過着急：「我為林柏特感難過，我知道這間球會對他有多重要。你看一看車路士，以及球隊的年齡，就知道這是一隊需要時間的球隊。不幸的是，林柏特沒有得到足夠時間，他本來可以在打比郡中教得更輕鬆，但他不能拒絕回歸球隊。」

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