港超聯繼續停擺之際，亞洲足協已定疫情下進行亞冠盃及亞協盃賽制，兩項洲際盃賽均會以賽會制進行，周三抽籤。傑志將出戰亞冠盃，主教練朱志光希望能避開爭標分子，且可盡快恢復操練。
傑志繼2018年後再度出戰亞冠盃，賽事明日抽籤，傑志被列為第三檔次，有機會在分組賽遇上日本、南韓和中國球隊，包括2018年與傑志同組的兩屆冠軍全北汽車，泰國的曼谷玻璃和泰港亦分別被列入第一、二檔次。傑志主教練朱志光指，以目前球隊停止操多時而言，抽中任何一支對手也分別不大，但仍希望遇上實力稍次的球隊，他說：「有些球隊明顯是爭標分子，當然不想在這個階段遇上。」
另外，疫情下賽事以賽會制進行，朱志光認為失去三場主場賽事，令球隊爭分難度提高，他續說：「我們上次踢亞冠盃，贏柏雷素爾時有賴球迷打氣，主場對天津權建亦踢到尾段才失守，球迷對球員表現確有幫助。」他表示，縱使機會渺茫，但在抽籤後仍會考慮申請協辦賽事。港超聯球隊至今仍未能操練，朱志光指，若屆時情況沒有改變，或會提早去到比賽地方作準備。亞冠盃分組賽將以賽會制進行雙循環賽事。
東方龍獅與理文則會出戰亞協盃，香港所屬的東亞區只有J組一組，東方肯定列入此組，同組有澳門賓菲加及來自台灣的中華台北代表南市台鋼，餘下一席由理文、澳門鄒北記及蒙古的220體育會爭奪，分組賽將以賽會制進行單循環賽事。
亞冠盃東亞區抽籤檔次
第一檔次
江蘇（中國）
川崎前鋒（日本）
全北汽車（南韓）
曼谷玻璃（泰國）
山東泰山（中國）
第二檔次
大阪飛腳（日本）
蔚山現代（南韓）
泰港（泰國）
廣州（中國）
名古屋鯨魚（日本）
第三檔次
聯城（前稱塞列斯、菲律賓）
越南電訊（越南）
柔佛DT（馬來西亞）
淡濱尼流浪（新加坡）
傑志（香港）
第四檔次
FC悉尼（澳洲）
北京國安（中國）／布里斯班獅吼（澳洲）／卡雅（菲律賓）
大阪櫻花（日本）／墨爾本城（澳洲）／撣邦聯（緬甸）
浦項制鐵（南韓）／叻武里（泰國）
FC大邱（南韓）／清萊聯（泰國）
亞協盃東亞區外圍賽
外圍賽次圈
日期：07/04
對賽：鄒北記（澳門）vs220體育會（蒙古）
附加賽
日期：21/04
對賽：理文（香港）vs外圍賽次圈勝方
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