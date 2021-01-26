港超聯繼續停擺之際，亞洲足協已定疫情下進行亞冠盃及亞協盃賽制，兩項洲際盃賽均會以賽會制進行，周三抽籤。傑志將出戰亞冠盃，主教練朱志光希望能避開爭標分子，且可盡快恢復操練。

傑志繼2018年後再度出戰亞冠盃，賽事明日抽籤，傑志被列為第三檔次，有機會在分組賽遇上日本、南韓和中國球隊，包括2018年與傑志同組的兩屆冠軍全北汽車，泰國的曼谷玻璃和泰港亦分別被列入第一、二檔次。傑志主教練朱志光指，以目前球隊停止操多時而言，抽中任何一支對手也分別不大，但仍希望遇上實力稍次的球隊，他說：「有些球隊明顯是爭標分子，當然不想在這個階段遇上。」

另外，疫情下賽事以賽會制進行，朱志光認為失去三場主場賽事，令球隊爭分難度提高，他續說：「我們上次踢亞冠盃，贏柏雷素爾時有賴球迷打氣，主場對天津權建亦踢到尾段才失守，球迷對球員表現確有幫助。」他表示，縱使機會渺茫，但在抽籤後仍會考慮申請協辦賽事。港超聯球隊至今仍未能操練，朱志光指，若屆時情況沒有改變，或會提早去到比賽地方作準備。亞冠盃分組賽將以賽會制進行雙循環賽事。

東方龍獅與理文則會出戰亞協盃，香港所屬的東亞區只有J組一組，東方肯定列入此組，同組有澳門賓菲加及來自台灣的中華台北代表南市台鋼，餘下一席由理文、澳門鄒北記及蒙古的220體育會爭奪，分組賽將以賽會制進行單循環賽事。

亞冠盃東亞區抽籤檔次

第一檔次

江蘇（中國）

川崎前鋒（日本）

全北汽車（南韓）

曼谷玻璃（泰國）

山東泰山（中國）

第二檔次

大阪飛腳（日本）

蔚山現代（南韓）

泰港（泰國）

廣州（中國）

名古屋鯨魚（日本）

第三檔次

聯城（前稱塞列斯、菲律賓）

越南電訊（越南）

柔佛DT（馬來西亞）

淡濱尼流浪（新加坡）

傑志（香港）

第四檔次

FC悉尼（澳洲）

北京國安（中國）／布里斯班獅吼（澳洲）／卡雅（菲律賓）

大阪櫻花（日本）／墨爾本城（澳洲）／撣邦聯（緬甸）

浦項制鐵（南韓）／叻武里（泰國）

FC大邱（南韓）／清萊聯（泰國）

亞協盃東亞區外圍賽

外圍賽次圈

日期：07/04

對賽：鄒北記（澳門）vs220體育會（蒙古）

附加賽

日期：21/04

對賽：理文（香港）vs外圍賽次圈勝方

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