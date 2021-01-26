周一車路士宣佈解僱林柏特後，由前巴黎聖日耳門主帥杜曹接任，不過天空體育評述員、前曼聯名將加利尼維爾在杜曹上任前，已認為杜曹很難在車路士執教一段長時間。

加利尼維爾不看好杜曹的主要原因，是因為車路士的作風，他表示：「這是車路士，這亦是他們一向的做事風格，林柏特只不過是新一個案例而已，他近期的成績令他失去失持。假如球隊的發展不合如期，他們12到18個月就會換領隊。」

他再指：「我不擔心林柏特的未來，我相信他會在執教生涯中有偉大的成就，我覺得他在這（車路士）已經表現得很出色，畢竟這是一項不容易的工作。至於杜曹，他的遊戲規則將會與林柏特一樣，我肯定我們在未來年半到兩年間會討論他被解僱的事情。

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