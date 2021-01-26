曼城周二在英超憑着根度簡梅開二度，祖奧簡斯路、馬列斯與史達寧各入一球，作客大勝西布朗5:0，壓過同市宿敵曼聯升上聯賽榜首。

近況大勇的曼城甫開賽已反客為主，積極搶攻，6分鐘，根度簡在禁區外遠射得手，為藍月亮揭開大勝序幕。

20分鐘，祖奧簡斯路再於禁區頂起腳射入，助攻的貝拿度施華雖有越位嫌疑，但經VAR介入後，球證判入球有效，曼城領先2:0。10分鐘後，根度簡在禁區內擺脫西布朗守將，為曼城射成3:0。上半場補時兩分鐘，馬列斯在禁區內右路推順後起左腳射遠柱入網，客軍遙遙領先4:0。曼城易邊後未有放軟手腳，並由史達寧在門前接應馬列斯的傳中球射入，進一步將比分拉開至5:0。曼城之後繼續控制戰局，但未有增添入球進賬，最終以5球大勝西布朗，在各項賽事合計連贏11場。

在英超連贏7仗後，曼城以19戰得41分排在聯賽榜首，領先次席的曼聯1分，李斯特城以38分排第3，西布朗則以20戰得11分，繼續排在第19位。

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