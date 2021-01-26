【本報訊】港超聯繼續停擺之際，亞洲足協已定下疫情中亞冠盃及亞協盃的賽制，兩項洲際盃賽均會以賽會制進行，周三抽籤。傑志將出戰亞冠盃，主教練朱志光希望能避開爭標分子，且可盡快恢復操練。

傑志繼2018年後再度出戰亞冠盃，賽事今日抽籤，傑志被列為第三檔次，有機會在分組賽遇上日本、南韓及中國球隊，包括2018年與傑志同組的2屆冠軍全北汽車，泰國的曼谷玻璃及泰港亦分別被列入第1、2檔次。傑志主教練朱志光指，以目前球隊停操多時而言，抽中任何對手分別不大，但仍希望遇上實力稍次的球隊：「有些球隊明顯是爭標分子，當然不想在這個階段遇上。」

另外，疫情下賽事以賽會制進行，朱志光認為失去三場主場賽事，提高球隊爭分難度，他續說：「我們上次踢亞冠盃，贏柏雷素爾時有賴球迷打氣，球迷對球員表現確有幫助。」他表示縱使機會渺茫，但在抽籤後仍會考慮申請協辦賽事。港超聯球隊至今仍未能操練，朱志光指若屆時情況沒改變，或會提早去比賽地點作準備。

理文跟東方直入亞協分組賽

亞協盃方面，足總昨收到亞洲足協通知，澳門將不會派隊出戰亞協盃，故本來需要出戰亞協盃附加賽的理文將直接晉身分組賽。澳門本身有賓菲加直接晉身分組賽，鄒北記則由外圍賽次圈展開亞協之旅，兩隊退出後，理文與本身要出戰外圍賽的蒙古球隊220體育會齊躋身J組，同組尚有另一港超聯球隊東方龍獅及中華台北代表台南市台鋼。