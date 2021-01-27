曼城周二在英超聯賽，作客以5:0大勝西布朗，雖然雙方實力懸殊，但今仗仍有一次頗具爭議的決判。當中西布朗的第二個失球，就與旁證錯誤舉旗示意越位，但球證卻容許比賽繼續有關。西布朗領隊艾拿迪斯（大Sam）直言不滿旁證犯錯，但亦承認球員的表現令人失望。

事發在上半場20分鐘，曼城沿右路發動攻勢，貝拿度施華接應傳送落底線，女旁證美絲艾利斯在他控定皮球後舉旗示意越位，一直未有放下，而球證卡雲拿則容許比賽繼續。貝拿度施華之後把球傳予禁區頂的祖奧簡斯路射入，一眾以為球賽已因越位吹停的西布朗球員，紛紛舉手作出投訴。球證翻看VAR錄像後，證實貝拿度施華未有越位，入球有效。

「聽着，我們所有人都會犯錯，她（美絲艾利斯）也犯了錯，太早舉旗。」艾拿迪斯說：「你可以對我說『球證沒鳴笛就要繼續踢』這種廢話，但旗幟舉起了，球員自然會停下來。但話說回來，她只犯了一次錯誤，但我們遠遠不止於此。」

據報賽後在更衣室訓斥了球員接近一小時的大Sam又承認，球隊最近在主場的表現相當不濟。「我們的表現實在令人失望，我從未看過這樣的演出，我們似乎在主場遇到了一些問題。我們在客場的表現不錯，也有分數進賬，但對上3次在主場出戰均未如理想。我在賽前也心存希望，但好景並未降臨，我也希望知道為何會這樣。」

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------