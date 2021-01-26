周一是湖人傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）因墜機意外離世的一周年。鑒於紫金兵團事前已表明低調度過，其多年好友兼晚輩勒邦占士（LeBron James），周一晚率領湖人回到克里夫蘭倒戈母會騎士時，大軍未有任何悼念活動。「愛回家」的占士則於心底裏為兄弟而戰，整晚狂轟46分，領湖人作客以115:108勇挫騎士，開季10場作客賽事未嘗一敗。

文：華弟

拜恩離世一周年來臨前，據悉湖人已不打算進行任何正式悼念活動，球員今仗也未被安排穿上拜恩的黑黃色「黑曼巴」球衣，球會官方twitter上亦未見有關悼念影片。一眾湖人球員賽前抵達騎士主場時，沒有特別穿起拜恩的球衣或商品，占士到埗時也只是穿着普通運動服裝。

騎士播片向拜恩致敬

倒戈母會前，占士回應指自己仍在努力接受拜恩已經離世的事實，即使一年過去了，他的感受卻沒隨時間而好過來：「俗語有句話叫『讓時間療癒你傷口』，但這場意外對我來說，仍如當初般是個災難，還需要時間接受。每個人都有自己的程序，所需時間亦不同。作為他的朋友，或是我們大家庭（NBA）其中一員，你能做的就是為有需要的人送上一個擁抱。我們有很多人至今都穿着他的球鞋致敬，我每晚亦有戴起24數字的指套，當回到史達普斯，你能看見24在那天花懸掛着，讓他的傳奇繼續傳承下來。」

今仗是占士自2018年離開騎士後，僅第二次回到克里夫蘭倒戈，去年湖人鬥騎士的賽事因疫情取消。賽前，占士一如既往在觀眾面前進行經典的「拋粉」儀式，主場館亦播出一段拜恩昔日與騎士交手的影片致敬。今仗猶如為兄弟而戰，拚命的占士第1節已經拿下17分，上半場就帶領湖人領先65:58。

拜恩後湖人最老球員40+

換邊後，他們一度被騎士追近比分，當第三節完結時，更有騎士職員高興慶祝占士投失壓哨球。結果大帝第4節狂轟21分回敬，成功在第四節末段為湖人重新拉開比分，終以115:108擊敗騎士，領軍收下三連勝，湖人開季10場作客更錄得全勝而回。36歲的占士今仗轟下46分、8籃板及6助攻，另有2偷球和2封阻，創下他生涯對騎士拿過最高的分數，他亦以36歲零26天，成為拜恩後湖人最老球員單場得到40分以上。

對於自己的神勇表現，他賽後說：「勝利的感覺總是很好，尤其當你穿着紫金球衣時。」另獲17分的隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）也讚揚老友：「當他打出如此水平時，看着他打球真的是很大樂趣。他第1節已有17分，比賽基本上已完結。他幾乎沒有射失，球場哪個位置都看見他的蹤影。」