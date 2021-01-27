維拉利爾周二在西班牙盃16強，作客以1:0小勝基羅納，取得8強席位。貝迪斯同日就要戰至加時，才以3:1淘汰作客的皇家蘇斯達。

雖然只是面對西乙的基羅納，但派出部份年輕球員應戰的維拉利爾，今仗並未佔得明顯優勢。開賽後19分鐘，文奴捷古路斯在禁區外遠射中柱彈出，18歲小將耶利米賓奴在門前成功「執死雞」，維拉利爾最終就憑着這個入球，以1:0勝出。

另一方面，貝迪斯就大霧籠罩球場的情況下，在法定時間逼和皇蘇1:1，並於加時連入兩球，贏3:1晉級。

開賽後13分鐘，皇蘇便由奧耶沙巴爾先開紀錄。48分鐘，伊拿拉文迪「兩黃一紅」被逐，皇蘇少踢1人。76分鐘，貝迪斯前鋒東尼沙拿比亞亦領到個人今仗第2面黃牌，被球證以紅牌驅逐離隊，雙方變成10個打10個。78分鐘，簡拿利斯在濃霧中起腳，為貝迪斯射成1:1。兩軍90分鐘踢成1:1，貝迪斯之後在能見度極低的情況下，憑着後備上陣的保查艾利斯亞斯，於加時上、下半場各入1球，最終贏3:1晉級8強。

----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/37VyVaa

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！