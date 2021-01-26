【綜合美國外電】湖人選擇低調度過拜恩離世一周年的日子，有球星就以自己的方式向傳奇致敬，網隊明星控衞K艾榮（Kyrie Irving）周一賽前就選擇穿上拜恩的8號球衣到場。至於拜恩遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant）則希望各隊保持低調，不要舉辦任何悼念拜恩的活動，以免她和女兒們觸景傷情。

艾榮表示過，自己的打球風格大多都是從拜恩身上學習回來。網隊周一晚主場鬥熱火賽前，他就穿起拜恩的湖人8號球衣進入巴克萊球場，他邊走邊說：「你們都知道我今晚是要向誰致敬。」結果他取得16分和8籃板，三巨頭齊領網隊以98:85勝出。

聯盟看來則跟隨湖人低調的做法，未見很多球員在社交媒體致敬傳奇，拜恩昔日兄弟加素（Pau Gasol）的弟弟馬克加素（Marc Gasol），至今更未能釋懷，他周一在湖人賽後拒絕受訪說：「抱歉，我對這個話題感覺不太好，直至今天我也未談及過這個話題。」

拜恩去年離開時，聯盟向他作出各種形式的致敬，但雲妮莎今年希望各隊要低調，不要舉辦悼念活動。她認為，再看到丈夫和二女兒吉安娜（Gianna Bryant）過去的照片，為她們一家帶來痛苦回憶。雲妮莎周二也在ig分享，收到吉安娜其中一位好友寄給她的信，令她相當想念兩位摯親：「我很掛念我的小女孩和Kob-Kob（拜恩），我永遠不能明白為何這種悲劇會發生在他倆身上，這仍不太真實。」