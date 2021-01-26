剛宣佈解僱領隊林柏特的車路士，在新帥仍未上任下， 周三又要在英超主場迎戰狼隊。雖然一直有傳藍軍帥位會由前巴黎聖日耳門的杜 曹執掌，但直至周二仍未有消息，因此周三一仗預計要由助教祖艾華士領軍。狼隊近期戰績不佳，排名已跌至積分榜下半版，考慮到兩隊不在狀態，此役寧敲「入球大細」[2.5球]的「細」。 文：王杰

去夏車路士斥巨資簽入多名新援，但球隊表現不升反跌，雖然上周英足盃主場輕取盧頓，但聯賽近5戰僅1勝，而且與前4已有5分距離，令球員時期已成傳奇的林柏特，回歸執教一季半後下台。雖然此役球隊沒林伯在場督師，不過新領隊一日未上任，球隊的踢法難大變，預計依然會主要在邊路進攻，不過對手狼隊防線可「夫添」出擊，藍軍未必可佔太多甜頭。

德兵冇火阿巴謙難撐

林伯被解僱的主因除戰績外，兩名新兵、德國國腳迪姆華拿及夏維斯一直未適應英超亦是原因，華拿今季雖於英超有4入球及4助攻，不過近11場聯賽食白果，上仗英足盃於比賽尾段又射失12碼，信心再受打擊，相信需要更多時間才可以重拾狀態。另一德兵夏維斯上輪0:2不敵李斯特城一仗踢正選，表現依舊平平無奇，導致藍軍的入球重任落在上場大演「帽子戲法」的譚美阿巴謙身上，不過此子上次於聯賽入球，已是去年12月底對阿仙奴一仗，雖然對盧頓連中三元，不過狼隊整體實力較強，阿巴謙今場不會再有太多機會。另外中場悍將尼高路簡迪又續因傷缺陣，預計由可以控制節奏的佐真奴費路擔正。

保利復出狼隊守力增

另一邊廂，狼隊上一次於聯賽取勝，已是上月中在主場擊敗車路士。雖然球隊最近從皇家蘇斯達簽入韋利安荷西，不過就因工作證問題今戰無法登場，最快要到下輪對陣水晶宮才可演處子戰，加上前鋒魯爾占美尼斯及中場普丹斯續養傷，狼隊此役的前線要繼續依賴柏度尼圖、艾達馬查奧爾及法比奧施華。雖然施華上輪鬥西布朗有進賬，但這名00後仍難予人信心，上場英足盃又踢足90分鐘，體力有一定消耗。 雖然狼隊最近於聯賽失球偏多，不過在韋利保利復出下，狼隊的守力相信會逐漸恢復。狼隊今季作客強隊甚少大敗，對上兩次作客藍軍雖不勝，但表現不差，而且藍軍缺林伯即場調動，相信不致大敗一場，入球「細」值博。

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