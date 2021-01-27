國際米蘭周二在意大利盃8強，以2:1險勝同市宿敵AC米蘭，晉級4強。今場大戰火藥味甚濃，AC米蘭的伊巴謙莫域被指出言冒犯國際米蘭前鋒盧卡古，令方一度爆發衝突，球證最終出示黃牌警告兩人，伊巴更因為在下半場從後絆倒國際的高拉洛夫，「兩黃一紅」被逐。

上半場44分鐘，盧卡古被阿利斯奧羅馬洛尼撞跌後心生不滿，伊巴被指出言冒犯這位比利時前鋒，稱對方為「小驢子」。盧卡古亦不甘示弱，跟伊巴「頭頂頭」對峙，並說：「Fxxk you and your wife（X你與你的妻子）！你敢冒犯我媽媽？」兩人最終被隊友接開，並雙雙被球證以黃牌警告。

AC米蘭教練皮奧利賽後表示，並不清楚伊巴當時對盧卡古說了甚麼，但就承認這位39歲前鋒在下半場被逐，令紅黑兵團陷於劣勢。他說：「這次衝突對戰局當然有影響，那面黃牌最終導致（伊巴）被逐。我不知他們向對方說了些甚麼，球場上總會發生這種情況，我們要向前看，為下仗做好準備。」皮奧利又指，伊巴已為被逐一事道歉。

國際米蘭教練干地則大讚盧卡古能夠保持冷靜，專心比賽。他說：「我也當過球員，知道衝突隨時發生，可以令人怒火中燒，最重要的是能夠好好控制情緒，看高興看到盧卡古可以繼續專心比賽。伊巴充滿爭勝的決心，是個戰士，盧卡古在這方面亦有很大進步。見到他充滿『火氣』，我真的很高興。」

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