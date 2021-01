國際米蘭周二在意大利盃8強,以2:1險勝同市宿敵AC米蘭,晉級4強。今場大戰火藥味甚濃,AC米蘭的伊巴謙莫域被指出言冒犯國際米蘭前鋒盧卡古,令方一度爆發衝突,球證最終出示黃牌警告兩人,伊巴更因為在下半場從後絆倒國際的高拉洛夫,「兩黃一紅」被逐。

上半場44分鐘,盧卡古被阿利斯奧羅馬洛尼撞跌後心生不滿,伊巴被指出言冒犯這位比利時前鋒,稱對方為「小驢子」。盧卡古亦不甘示弱,跟伊巴「頭頂頭」對峙,並說:「Fxxk you and your wife(X你與你的妻子)!你敢冒犯我媽媽?」兩人最終被隊友接開,並雙雙被球證以黃牌警告。

AC米蘭教練皮奧利賽後表示,並不清楚伊巴當時對盧卡古說了甚麼,但就承認這位39歲前鋒在下半場被逐,令紅黑兵團陷於劣勢。他說:「這次衝突對戰局當然有影響,那面黃牌最終導致(伊巴)被逐。我不知他們向對方說了些甚麼,球場上總會發生這種情況,我們要向前看,為下仗做好準備。」皮奧利又指,伊巴已為被逐一事道歉。

國際米蘭教練干地則大讚盧卡古能夠保持冷靜,專心比賽。他說:「我也當過球員,知道衝突隨時發生,可以令人怒火中燒,最重要的是能夠好好控制情緒,看高興看到盧卡古可以繼續專心比賽。伊巴充滿爭勝的決心,是個戰士,盧卡古在這方面亦有很大進步。見到他充滿『火氣』,我真的很高興。」

