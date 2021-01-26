【綜合美國外電】EPSN周一報道，NBA正與NBA球員工會（NBPA）討論3月初舉行明星賽的可能性，亞特蘭大則成為可能的主辦地點。

2021年的NBA明星賽周末活動，原定於2月在印第安納波利斯舉行，但因為武漢肺炎疫情持續而取消。然而，據ESPN報道，消息人士指聯盟與NBPA正就NBA明星賽進行磋商，希望在3月7日於亞特蘭大可以舉行較傳統NBA明星賽周末活動大幅縮水、一場過的比賽。NBA今季在3月5日至10日為季中的休息時間，其間可以安排進行某種形式的明星賽。

消息人士透露，NBPA會長太陽的基斯保羅（Chris Paul）支持有關構思，因為此安排可以支持傳統黑人院校以及武漢肺炎疫情援助基金，亞特蘭大鷹隊的州立農業球場（State Farm Arena）以及亞特蘭大當地一個傳統黑人院校的體育館均在考慮之列。

消息人士指出，討論集中設想如何精簡NBA明星賽，將內容集中在比賽本身，減少甚至取消與球迷有關的體驗。

聯盟是於去年11月25日取消原定今年2月12至14日在印第安納波利斯舉行的明星賽，並將2024年NBA明星賽主辦權交給印第安納波利斯，2022年及2023年的明星賽主辦權則分別由克里夫蘭和鹽湖城獲得。