今季表現神勇的韋斯咸，周二在英超雖然開賽僅3分鐘便告失守，但憑着捷克中場湯馬士蘇錫克梅開二度，最終以3:2擊敗佔主場之利的水晶宮，在積分榜上更以20戰得35分，1分壓過少賽1場的利物浦，暫時升上第4位。領隊莫耶斯揚言，槌仔幫仍有力交出更佳的成績。

開賽後3分鐘，水晶宮憑着韋費特沙夏在禁區頂射地波入網，先開紀錄。6分鐘後，湯馬士蘇錫克在門前接應米查利安東尼奧的傳中頂入，為韋斯咸追平1:1。25分鐘，蘇錫克再接應艾朗加斯威爾開出的自由球，在小禁區內窄角度射入，槌仔幫反超前2:1。65分鐘，查洛保雲右邊開出角球，後上助攻的中堅奇治戴臣飛頂入球，為韋斯咸將優勢擴大至3:1。戰至補時7分鐘，巴舒亞伊接應佐敦阿休的後踭傳送，為水晶宮將比分追近至2:3，無奈為時已晚。

「這是我們今季第10場勝利，一般來說已足夠護級，但我的要求遠不止於此。我的球員仍有『大把貨』，我也覺得他們渴求更多。」韋斯咸領隊莫耶斯說。

連同今仗在內，韋斯咸在對上7仗於各項賽事共錄得5勝2和，當中近5場全勝。單計聯賽，該隊近5仗則有3勝2和。槌仔幫賽後以20戰得35分，暫時升上積分榜第4位，少踢1場的利物浦以34分排第5，熱刺則以18戰得33分排第6，而紅軍周四就會作客鬥熱刺。

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