國際米蘭周二在意大利盃8強，藉着基斯甸艾歷臣完場前的入球，以2:1反勝有伊巴謙莫域在下半場「兩黃一紅」被逐的AC米蘭，晉級4強。

伊巴謙莫域早前在Instagram上載了一張「光頭相」後，不少網民都質疑只是改圖，結果不出所料，這位瑞典前鋒今仗繼續紮起其「馬尾」上陣，並於上半場31分鐘，在禁區內射地波中柱彈入，為AC米蘭領先1:0。上半場臨完結前，國際米蘭前鋒盧卡古被AC米蘭球員侵犯後，跟伊巴謙莫域發生口角，更一度出現「頭撼頭」的衝突場面，結果雙方齊齊被球證出示黃牌警告。58分鐘，伊巴在中場從後絆倒引球出擊的高拉洛夫，第二次被黃牌警告，領紅出場。69分鐘，回防的AC米蘭前鋒拉菲爾利亞奧，在禁區內掃跌尼高路巴列拿，球證翻看VAR錄像後，國際米蘭獲判12碼，並由盧卡古勁射中楣底彈入，追成1:1平手。

88分鐘，國際米蘭派出基斯甸艾歷臣入替波索域，結果這位丹麥中場在補時7分鐘，於禁區外直射罰球入網，協助藍黑兵團以2:1擊敗AC米蘭，晉級4強。

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