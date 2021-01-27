阿仙奴周二在英超聯賽，作客以3:1反勝修咸頓，成功報卻上周於足總盃第4圈被對方淘汰之仇。

開賽後48秒，阿仙奴便得到一次黃金機會，拿卡錫迪單刀在禁區頂起腳，但過不了出迎封位的修咸頓門將阿歷士麥卡菲。大難不死的修咸頓，2分鐘後便藉着一次角球攻勢，由史超活岩士唐先開紀錄。8分鐘，格列沙加直線送入禁區，尼高拉斯比比在兩名守將力壓下，為阿仙奴追成1:1平手。39分鐘，阿仙奴發動突擊，拿卡錫迪斜線送前，布卡約沙卡推過棄關出迎的阿歷士麥卡菲射入空門，為兵工廠反超前2:1。72分鐘，布卡約沙卡轉做助攻，在禁區內橫傳予門前的拿卡錫迪射入，協助阿仙奴最終贏3:1。

在近6場聯賽錄得5勝1和後，阿仙奴目前以20戰得30分，排在積分榜第8位，少踢1場的修咸頓，則以29分排在第11位。

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