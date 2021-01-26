周一波圖雖然作客一球小勝法倫斯，但賽後卻發生小插曲，向來在球場出名「惹火」的比比就與馬馬度尼戴耶賽後爭執，需要隊友和球證把他們分開。

事件發生在完場，各個波圖的球員亦和隊友擊掌擁抱，但當馬馬度尼戴耶走到老大哥比比面對，他卻推開了原本想與他擊掌的比比，更念念有詞，兩人其後繼而動武，最終要球證和隊友拉開比比，其他人拉開馬馬度尼戴耶才令事件未有變成受傷事件。

賽後，記者就問教練干尼西奧當時的情況 ，他卻表示：「我沒有任何事情需要解釋，這在足球的世界很正常。當球員之間有不同意見，就會有人不同意。不過，大家亦見到，現在事情已經解決。

事後24歲的馬馬度尼戴耶就在社交媒體向大家道歉：「對於今晚發生的意外，我要向所有球迷說聲對不起。這是不應該發生的事情，比比是大哥，我亦在他身上學到很多。」他更附上兩人訓練時的照片，表示兩人已經和好。

至於比比就未有為事情作出回應，雖然比比過去在場上有「殺人王」稱號，脾氣一向不太好，09年對基達菲更曾失控踢卡斯基路被重判停賽10場，但近年38歲的他已經稍稍收火，擔當球隊老大哥的角色。

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