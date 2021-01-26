去年6月宣佈退休後又再次復出的愛爾蘭拳手麥基格（Conor McGregor），周日在UFC257賽事中不敵美國拳手普利亞（Dustin Poirier），而且更是麥基格在職業生涯內首次被技術擊倒（TKO）。據英國傳媒報道，因為麥基格在該場比賽不敵普利亞，因此被判6個月的醫療禁賽。

經過一段長時間的休戰，周日麥基格終於重返鐵籠，賽前更被看好可以輕鬆勝出，不過最終卻意外被普利亞TKO。賽後麥基格雖然被拍攝到要撐着拐仗離開。只不過由於被TKO的關係，麥基格至少有45日不能參加比賽，現時除了需要通過X光檢查其右脛骨以及腓骨後確認沒有受傷，再得到醫生的批准後才可再進行比賽，否則的話將會要等到7月才能看到麥基格復出。

周日被普利亞TKO後，麥基格就曾透露自己的腳已經腫得如美式足球般的大小，雖然麥基格的教練表示他的腳部沒有遭受嚴重的損傷，只不過亦透露僅僅休息一天後，麥基格已經重新回到健身室當中進行訓練，毅力相當驚人。

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