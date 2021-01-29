韋斯咸周五宣佈借用曼聯的連格至今季結束，這名28歲英格蘭中場將會穿上11號球。與前曼聯領隊莫耶斯再度合作的連格希望，在該蘇格蘭主帥麾下其足員生涯能夠復甦。

連格各項賽事為曼聯上陣210場，射入33球和助攻20次，但未今季只曾為紅魔比賽3場，在英超更未曾上陣。連格在韋斯咸官方電視的訪問中表示︰「我很興奮，這是我生命新的一章。沒甚麼是保證的，但我來這裏是要努力、幫助球隊及帶來我的經驗。那是主要目的。我只想享受我的足球，再次踏上球場和比賽。」

連格稱︰「有很多球會牽涉其中，在我個人而言，我覺得這是正確的行動。我與領隊（莫耶斯）之前有聯繫，他在曼聯時與我曾在他麾下比賽，所以他知道我的質素和我可以帶給球隊甚麼。我亦認識一些球員，我由英格蘭隊那裏對迪格蘭賴斯很熟識，我覺得我真的很快可以適應這裏。」

韋斯咸將於周日下午在英超迎戰衛冕的利物浦，但因交易未能趕及在截止時間周五中午12時之前完成，連格未能在對紅軍之戰「地標」，但有可能在下周三作客阿士東維拉之戰首度為槌仔披甲。韋斯咸目前在英超20戰得35分排第五，落後第四位的利物浦2分。

同日較早時候，韋斯咸宣佈買斷英冠賓福特的賓華馬，以騰出一個借用名額予連格。英超規定每隊只能由本土球會借用兩名球員，韋斯咸的另一個本土借將為屈福特的奇治戴臣。

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