超過4個月時間，《如何講英超》再同各位球迷見面，與季初相比，英超形勢已經差天共地，何輝和何Wayne季初寄予厚望的車路士，不單只排中游，領隊林柏特亦被辭退，換上前巴黎聖日耳門教練杜曹，對於林柏特「死因」，何輝認為：「其實車路士管理層並不想炒林柏特，因為球會想建立歸屬感；奈何戰績實在太差，包括對富咸一戰，『唔炒唔得』。對於新帥杜曹，始終上任時間太短，對狼隊戰術及調動保守，未來戰績仍然有待觀察。」

對於今周英超「仙魔戰」，由阿仙奴主場對「紅魔鬼」曼聯；曼聯上仗不敵錫菲聯，何Wayne勁插中場保羅普巴對防守欠積極，甚至從沒有進入己方禁區協防，何Wayne笑說：「有曼聯球迷跟我說，是蘇斯克查指令普巴不用回禁區防守，避免罰12碼。」何輝表示普巴一定要有雙防中在他身後，如果由他擔任防中，曼聯的防線會出現很多問題。比數方面，何Wayne覺得曼聯會先開紀錄，下半場阿仙奴憑活力連入2球，以2:1反勝，何輝更覺得阿仙奴有機會大勝3:1，不過關鍵是普巴會否正選。

利物浦上仗大勝熱刺3:1，終於打破近期聯賽入球荒，前鋒羅拔圖法明奴及穆罕默德沙拿均有入球，周日紅軍將作客今季異軍韋斯咸。何Wayne擔心紅軍惡鬥熱刺後，體力未必能回復，韋斯咸今季表現出拚勁，有機會令紅軍失分，比分為1:0或1:1。不過何輝覺得韋斯咸，特別中場迪格蘭賴斯對強隊往往失色，覺得紅軍可以2:0或3:1勝出。

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