體院設備齊全，提供設施及住宿等多樣硬件助運動員訓練，那麼為足球興建一個規模較小，有類似體院般硬件的足球專屬訓練基地，有可能嗎？似乎相當渺茫。

足球水平屬亞洲頂級的鄰近國家當中，不少都具設備齊全的訓練基地，如韓職勁旅全北汽車的訓練場除了有真草球場，也有室內仿真草場，健身室、醫療室等基地設施當然俱備，而且有宿舍，該隊未婚的球員一般都會留宿。日本大阪則有堺市立足球國家訓練中心，遠離市區，有多個真草及仿真草球場，亦有宿舍和膳食提供，除了可供青年球員集訓外，亦可租予外國球隊到日本集訓之用。

香港亦有將軍澳足球中心（FTC），也曾有外隊使用作集訓，但設施與上述的有天淵之別。FTC自2018年啟用後為港超聯球會及足總提供不少操練及比賽場地問題，但除了球場和更衣室外，就只有會議室和健身室。身兼足總董事的陳志康表示，FTC已接近訓練基地，但欠住宿、膳食等配套。

FTC周邊仍有不少空地未被發展，陳志康指足總有構思過加建宿舍和物理治療設施等，但實際不可行，他說：「因為是環保用地，建築上有限制，如去水情況等。」所以就算得到資金，也似乎不能擴建FTC。至於另覓土地興建真正的訓練基地呢？FTC由批出土地到啟用也用上近廿年時間，建新基地可能要用上更長時間爭取。

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