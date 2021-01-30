巴甲球會明尼路周五官宣簽約入了自由身的巴西前鋒侯克，合約為期兩年。

現年34歲的侯克為巴西的維多利亞上陣僅兩場後，於2005年轉戰日本，先後效力三間球會，2008至2012年效力波圖期間，贏得四次聯賽聯賽冠軍並奪得2011年歐霸盃冠軍。侯克之後效力辛尼特，贏得三次俄超冠軍，2014年代表巴西國家隊參與世界盃決賽周。2016年侯克轉戰中超，在上海上港再贏得兩個獎盃，去年底約滿回復自由身。

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