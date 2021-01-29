不時也有人說，體院解散足球部後球員水平大跌，其實體院帶給當時一眾「足球仔」的，又何只技術？兩代體院「足球仔」羅繼華及陳志康，多年後再次走過火炭那條行人天橋，笑笑說說在體院內的往事。

記者/攝影：禤家民、曾雁平

部份相片由受訪者提供

羅繼華與陳志康年齡相差五歲，屬兩代不同的體院「足球仔」，但晉身體院之路相當接近，同樣由地區青少年發展計劃中被選上，羅繼華指：「當時每區只選幾個球員，自己喜歡踢足球，就投入去做了。入選後，中一開始長時間在體院受訓，當時一星期操練三日。」其後體院足球部開始集宿訓練，羅繼華指他是第一代長留體院訓練的球員，「每日練兩課，周日代表球會踢青年軍賽事，我當時效力麗新，比賽後返回體院。也沒有想太多是否踢職業，踢得到就繼續留在體院，自自然然就踢了職業。」

陳志康亦在11、12歲左右時被選上，加入集訓隊，至14歲被體院獎學金選中，於體院留宿訓練，他說：「留宿後有很大分別，如果只到體院練波，當時交通又沒有現在般方便，我住葵涌，每日車程都三小時了。我當時還有上學，休息較少。留宿後，每日睡醒去上學，長假期就早餐後立即練波，中午再練。當時一日兩課，訓練時間、集中能力、休息、與隊友默契提升都很大作用。」

陳志康那一代，大部份體院球員仍有上學，但羅繼華那一代有很多人要集中在足球上，包括他自己，「當時中三已沒有讀書，平日有健身，一日操兩課，操練後仍可繼續使用球場。球會不是每日可以訓練，加上訓練只限90分鐘，夠鐘就要清場。場地相當重要，基本是就是熟能生巧。」另外，體院亦有很多配套支援，羅繼華說：「體院很早期已有物理治療，還有定期體測，測心肺功能及力量。當時體院更已有發球機，有三個大場、兩個細場。」陳志康補充，體院內飲食也有營養師設計餐單，支援十足。當時娛樂不多，羅繼華與隊友閒時就會找外國比賽錄影帶看，然後到球場，找個隊友斬波，模仿外國球員的射波方式。

當時在體院訓練，不時也有甲組隊與這班受訓球員友賽，年輕球員就有機會被甲組球隊看中，簽下職業合約，體院三位教練郭家明、黎新祥和陳融章也有機會向球會推薦突出的球員。羅繼華笑言自己不如同期隊友突出，故留在體院較長時間，而陳志康只在體院住了一年，就以15歲之齡踢職業。

體院帶給他們的，除了是紮實的基本功，更重要是那份兄弟情。訪問當日去到體院門口，羅繼華再走過那條長長的行人天橋，他說已很久沒有去過火炭，「由12、13歲到18歲，不只是一件半件難忘事，由火車站行到體院，我已很久沒有行過這條行人天橋，想起以前經常行這條橋，其實幾過癮。」集宿時與年齡相近的隊友每日相處，不難想像那種深厚的兄弟情，「不只是我們一代好關係，還有下一代。」

羅繼華說，當年的娛樂，多數只是飯後與隊友到市中心看「七點半」，到沙角邨宵夜，不知道是陳志康比較老實，還是他那一代真的比較百厭，「體院晚上10時關門，但我們想食宵夜，就在後門偷偷出去。我們不是做什麼壞事，只是肚餓，這些經歷都是開心的畫面。」最特別一次，是他們一眾隊友合力整蠱其中一人，「有次半夜12時、一時左右，我們一起扮起床準備上學，他當時已熟睡，我們校了他鬧鐘到六時，然後有人扮趕出門，有人刷牙換校服，騙到他衝出去趕上學，保安問他，他說要趕上課，保安對他說『返咩學啊半夜三更』。」有份與陳志康整蠱人的，包括楊正光、潘文迪等。

近年在港的足球學校越開越多，各球會亦加強青訓工作，兩人都認為，現時的青訓模式與體院各有所長，但現時訓練時數肯定難以體院年代相比，羅繼華認為：「現在體能及戰術訓練比以往好，但現在青年球員要兼顧學業，每周最多操練三次左右，未必達到六小時，訓練時數與當時有距離。」陳志康就指，需要分配更多場地予球會，而每隊都有青訓系統，訓練出的球員數量會較多，他說：「體院訓練約30人，體院解散足球部後，每間球會訓練約30人，10支球隊就會訓練出300人。數字是提升了，但都很難做到每日練一至兩課。若沒有住宿、球場等配套，很難追得上歐、亞頂級水平。」

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